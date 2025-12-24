盤勢分析》作帳倒數 年底前拚戰新高

今年封關進入最後倒數，外資陸續進入休假模式，盤勢主導權轉由內資接手，有利年底作帳動能加溫，預期在資金推升下，台股年底前有望再挑戰歷史新高。（中央社資料照）

美國推動AI應用加速發展，加上外傳輝達H200晶片農曆年前可出口中國，美國科技股延續上漲格局，台股昨日多頭再攻，但隨著外資放假，市場追價意願偏低，呈現價漲量縮格局，台積電（2330）貢獻大盤所有漲點，盤面下跌家數多於上漲家數，重量級電子權值股台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）休息，記憶體族群漲多回檔，矽光子、低軌衛星相關個股持續噴出，半導體相關設備、軍工股走強，加權指數終場上漲160.83點，收在2萬8310.47點，成交量縮至4305億元。

國票證券指出，今年封關進入最後倒數，外資陸續進入休假模式，盤勢主導權轉由內資接手，有利年底作帳動能加溫，預期在資金推升下，台股年底前有望再挑戰歷史新高。

統一投顧分析，台股前天成功站上所有均線之上，技術指標KD即將黃金交叉、RSI向上延伸，MACD翻紅，整體技術面轉強，量能依舊是多方續航力關鍵；另外，加權指數10日均線將往下扣抵，有助成為本週支撐。未來以台積電走勢以及至少維持5200億量能，視為指數挑戰前高條件；此外，法人年底作帳倒數，中小型股有望因集團作帳及題材出現活潑表現。

3大法人昨合計買超18.8億元，其中外資賣超81.9億元、投信買超19.5億元、自營商買超81.3億元；外資台指期淨空單昨小減411口，累計外資台指期淨空單約2.54萬口。（記者卓怡君）

