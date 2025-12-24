自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》作帳倒數 年底前拚戰新高

2025/12/24 05:30

今年封關進入最後倒數，外資陸續進入休假模式，盤勢主導權轉由內資接手，有利年底作帳動能加溫，預期在資金推升下，台股年底前有望再挑戰歷史新高。（中央社資料照）今年封關進入最後倒數，外資陸續進入休假模式，盤勢主導權轉由內資接手，有利年底作帳動能加溫，預期在資金推升下，台股年底前有望再挑戰歷史新高。（中央社資料照）

美國推動AI應用加速發展，加上外傳輝達H200晶片農曆年前可出口中國，美國科技股延續上漲格局，台股昨日多頭再攻，但隨著外資放假，市場追價意願偏低，呈現價漲量縮格局，台積電（2330）貢獻大盤所有漲點，盤面下跌家數多於上漲家數，重量級電子權值股台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）休息，記憶體族群漲多回檔，矽光子、低軌衛星相關個股持續噴出，半導體相關設備、軍工股走強，加權指數終場上漲160.83點，收在2萬8310.47點，成交量縮至4305億元。

國票證券指出，今年封關進入最後倒數，外資陸續進入休假模式，盤勢主導權轉由內資接手，有利年底作帳動能加溫，預期在資金推升下，台股年底前有望再挑戰歷史新高。

統一投顧分析，台股前天成功站上所有均線之上，技術指標KD即將黃金交叉、RSI向上延伸，MACD翻紅，整體技術面轉強，量能依舊是多方續航力關鍵；另外，加權指數10日均線將往下扣抵，有助成為本週支撐。未來以台積電走勢以及至少維持5200億量能，視為指數挑戰前高條件；此外，法人年底作帳倒數，中小型股有望因集團作帳及題材出現活潑表現。

3大法人昨合計買超18.8億元，其中外資賣超81.9億元、投信買超19.5億元、自營商買超81.3億元；外資台指期淨空單昨小減411口，累計外資台指期淨空單約2.54萬口。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財