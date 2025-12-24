群創轉型突圍 2026聚焦CarUX、先進封裝

群創突圍轉型！洪進揚：第二個六年轉型計畫聚焦CarUX、FOPLP。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠群創（3481）董事長洪進揚上任之初提出集團轉型「666藍圖」，今年正式邁入第2個6年。隨著完成併購日本Pioneer，洪進揚指出，未來轉型重點將聚焦2大主軸，1是旗下CarUX車用顯示事業朝Tier 1（第1階）夥伴邁進；2是FOPLP（扇出型面板級封裝）先進封裝技術深化布局，從Chip-First（先晶片）量產延伸至與客戶共同進行RDL（重布線層）與TGV（玻璃穿孔技術）的產品開發與認證。

TV面板有漲價氣氛

在面板本業方面，洪進揚指出，近期受記憶體價格上漲、供給吃緊影響，已出現急單需求，加上明年農曆年工作天數減少，客戶提前拉貨，電視面板有漲價氣氛。他預估，今年第4季將是景氣谷底，明年第1季有機會「開門紅」，量、價表現皆可審慎樂觀看待。

請繼續往下閱讀...

明年Q1有機會「開門紅」

群創亦持續推動產能調整與資產活化。除日前已宣布的南科五廠最晚於2026年中完成清空外，也同步盤點各廠客戶與產品需求，進行產能整併與優化。洪進揚強調，產線去留不會單純以世代線大小作為判斷依據，關鍵在於是否具備穩定且長期的客戶與產品組合，足以支撐工廠營運。

他指出，第2個6年的轉型並非捨棄面板產業，而是立足於既有顯示技術與製造基礎，重新定位公司價值，擴大資產的應用深度與市場廣度。

CarUX併購Pioneer後，將進一步強化顯示、音效、軟體與系統整合能力，結合智慧座艙應用，深化與車廠合作層次，群創也將由過去以元件為主的製造角色，轉型為能提供完整解決方案的Tier 1夥伴。

在FOPLP先進封裝方面，群創於Chip-First製程量產後，重要客戶訂單可望延續至明年。洪進揚表示，明年重點不在出貨量，而在與客戶共同完成RDL與TGV的產品開發與認證，建立難以複製的技術門檻，避免再度陷入價格競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法