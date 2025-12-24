AI需求旺》台積電趕建廠 催設備廠提早交機

台積電2奈米製程供不應求，竹科、南科、高雄投資蓋廠。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場對人工智慧（AI）產業雖頻出現雜音，但台積電（2330）挾「一個人的武林」技術領先優勢，受惠AI對先進製程與先進封裝需求強勁，持續火熱趕工建廠與擴增產能，近期更催促各設備廠提早交機，以利明年增加更多產能；台積電主要供應商面對新的一年，苦樂參半，苦的是忙著趕工但無法對大客戶漲價，樂的是生意好到爆，預期2026年也是成長的旺年。

竹科、南科、高雄2奈米建廠

南科3奈米增產 中科1.4奈米廠動工

台積電幾乎通吃AI晶片訂單，目前持續在竹科、高雄大舉興建2奈米廠，裝機工程一期接一期，南科也急著擴增2奈米廠，南科18廠則持續擴增3奈米產能；先進封裝包括南科、嘉義持續建廠與裝機中，中科的1.4奈米廠也開始動工。海外廠以美國廠最為積極，第1座廠進入量產中，第2座廠進行廠務工程，第3座廠建廠工程進行中。

設備廠趕工：2026也是成長旺年

儘管市場對AI產業頻出現雜音，但台積電技術領先英特爾、三星，先進製程進入「一個人的武林」，受惠AI對先進製程需求強勁，尤其11月上旬輝達執行長黃仁勳專程來台「要更多晶片」，台積電供應鏈包括建廠廠務工程、設備等供應商，皆感受大客戶趕工建廠與擴增產能的行動更積極，設備商近期更被催促要提早交機，以利明年增加更多產能。

台積電明年資本支出，業界看好將達480億到500億美元之間，主要供應商面對新的一年，心情普遍苦樂參半，苦的是通膨來臨，缺工又工資高漲，每個案子都忙著趕工，大客戶的工程接不完，但又無法漲價；樂的是生意好到爆，預期2026年將又是成長的旺年。

有先進封裝設備廠商表示，大客戶積極擴產，CoWoS的產能建置加速，目前CoWoS產能供不應求，預期到明年第2季都將是出機的旺季，展望明年營運樂觀，全年都可望呈現滿載。

