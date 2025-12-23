財經青紅燈》生技業讓人怵目驚心?

經濟部部長龔明鑫認為生技業產值需落地，當中有政策積極介入協助的空間。（資料照）

■陳永吉

上週在一場「2026大健康產業發展與政策展望」的專題演講中，經濟部部長龔明鑫提到生技業一件事，他說2024年整體生技業產值7754億元，但市值高達1.6兆元，產值跟市值差一大截，「令人怵目驚心」。他認為生技業產值需落地，當中有政策積極介入協助的空間。

不過龔部長可能有些誤解，因為不只台灣，目前旗下減肥藥「瘦瘦針」熱銷的國際大藥廠禮來製藥，是全球市值最大的生技公司，該公司市值超過9千億美元，但今年預估營業額僅635億美元，相差不只10倍。

請繼續往下閱讀...

除了生技業，國內市值最大的台積電（2330），昨天市值近新台幣38兆元，但今年營收也僅約3.8兆元，同樣落差10倍。

生技業會給龔部長有市值沒產值的印象，恐怕是因為有很多新藥公司還沒營收，股價就炒上天有關。但新藥產業本來就是得作夢的產業，研發一顆新藥動輒需要10年，沒有資本市場支持，讓這些公司可以募資，有多少公司能走到最後？

只是當中有些公司為了募資活下去，用些誇大、投資人聽不懂的話術，膨脹自己公司的價值，加上生技醫材產業因關乎人命，審查相對嚴格，導致研發過程出現許多遞延的變數，更讓外界認為生技公司講的話都不準，誠信大打折扣，導致這些年台灣生技業就這樣惡性循環，只剩懂的人還在場中，多數人早就選擇更有賺錢機會的AI股去了。

其實龔部長要擔心的反而不是這些產值跟市值落差大的產業，這代表還有投資人願意給這些產業較高的本益比去作夢，反觀國內部分傳統產業，若市值只比產值高沒多少，才需要擔心，表示這些產業成長動能不足，更需要政策給予關愛的眼神。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法