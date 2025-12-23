盤勢分析》外資放假 看內資表演

外幣匯率行情表（12/22）

AI泡沫風暴中心的甲骨文股價止跌，美光股價則飆上歷史新高，費城半導體指數上週五勁揚2.98%，帶動昨日台股一甩上週回測季線的疲弱，電子股重掌兵符，記憶體、PCB、矽光子、散熱等相關族群活蹦亂跳，台積電（2330）上漲2.45%，帶動加權指數重回各均線之上，並再次站上2萬8000點大關，加權指數終場大漲453.29點，收在2萬8149.64點，成交量約5033億元。

台股加權指數重回各均線之上，並再次站上28000點大關。（資料照）

啟發投顧副總容逸燊指出，美股半導體族群止穩帶動亞股走高，短線破底危機已經解除，但近耶誕假期，外資準備過年，權值股延續性較不夠，可回檔緩步低接，記憶體族群受美光股價創新高激勵影響開高，但短線資金下車，容易震盪走低，CPO光通訊族群則開始轉折向上，台股今年交易時間剩下不到兩週，年底作帳可看內資表演。

統一投顧指出，美國上週公布11月CPI數據低於預期，市場燃起Fed降息預期，提升風險資產偏好，AI股止跌強彈，上週外資期貨空單壓低結算後，空單並未增加，技術面回測季線有守，KD進入低檔超賣區，台股有望形成W底的右肩型態，短線上有利多方反攻，操作建議布局業績題材股與AI相關族群為首選。

三大法人昨合計買超395.7億元，其中外資買超226.2億元、投信買超11.2億元、自營商買超158.3億元；外資台指期淨空單昨增加1424口，累積外資台指期淨空單約2.58萬口。（記者卓怡君）

