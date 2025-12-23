信驊：新竹總部、高雄研發 南北運作成形

信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球最大遠端伺服器管理晶片廠、台股股王信驊（5274）昨宣布正式啟用高雄研發中心，地點位於高雄港蓬萊商港區棧叁庫，並與高雄市市長陳其邁等一同見證棧叁庫PIER F啟動典禮。信驊董事長林鴻明表示，信驊高雄研發中心落成，象徵公司完整建立「新竹總部、高雄研發中心」的南北運作模式，加速提升研發效率，並為南台灣科技產業升級注入動能。

林鴻明指出，隨著南台灣科技產業環境的完善，在地半導體人才亦已逐步成熟，信驊於高雄成立研發中心，期望借重在地優秀半導體及IC設計人才，推動信驊在南台灣的技術發展，持續強化產業競爭力，未來新竹總部專注於IC設計核心，高雄研發中心則將集結南部優秀人才，輔助晶片研發技術發展與應用深化。

請繼續往下閱讀...

更令人期待的是，高雄研發中心坐落於具備港灣特色的棧叁庫PIER F碼頭，未來可將信驊高科技研發中心、Cupola360酷博樂產品體驗中心與高雄的港灣美景、優質生活環境結合，吸引更多優秀人才。展望未來，期待高雄研發中心能以南北雙引擎模式推動公司成長，提升整體營運效率與技術創新速度，提供更高效、更可靠的晶片解決方案。

信驊表示，南台灣半導體S廊帶聚落成形，半導體上下游以及IC設計產業鏈結日益緊密，信驊除現有的新竹總部與台北辦公室，進一步深耕南部，進駐高雄港蓬萊商港區棧叁庫作為南向拓展的基地，目前已組建晶片研發團隊，未來將持續吸納在地優秀人才，擴大規模。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法