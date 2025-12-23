AI、伺服器需求回溫 勤誠明年Q1正向成長

勤誠指出，因CSP的AI伺服器產品持續出貨，沉寂已久的通用型伺服器需求則開始回溫。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）受惠AI、通用型伺服器需求雙雙回溫，加上機櫃業務維持快速成長，今明年營運正向。法人指出，受惠輝達（NVIDIA）GB300伺服器第四季起出貨，加上Meta上修展望、明年各大CSP（雲端服務供應商）廠的ASIC（客製化晶片）伺服器明年陸續成熟，帶動供應鏈營運，勤誠明年第一季營運將維持成長趨勢。

勤誠指出，因CSP的AI伺服器產品持續出貨，沉寂已久的通用型伺服器需求則開始回溫，挹注勤誠今年前11月營收達192.9億元、年增50%，全年營收有望破200億元，維持強勁成長力道。

各國推進主權AI 帶動資料中心建置需求

研調機構指出，明年CSP的AI投資不墜、各國推進主權AI，帶動資料中心建置需求，全球AI伺服器出貨量將年增20%，明年仍維持成長。今年第四季勤誠的AI伺服器機殼出貨將持續成長，法人也指勤誠的GB伺服器機殼切入新的供應鏈，明年出貨量將會翻倍成長。

勤誠今年也切入機櫃零組件業務，因基期尚低，公司預估明年仍將維持高速成長。另因AMD與Meta開發的ORW機櫃的機殼、滑軌重新開案，價格顯著提升，勤誠有望切入供應鏈，有利於後市。

勤誠今年前三季美系客戶占營收約4成、中系客戶占約2成。在全球產能布局方面，勤誠日前指出，除現有中國、台灣廠區外，美國NCT廠今年底就將啟用，馬來西亞量產廠則將在明年中啟動，並將投資12億在美國德州建置量產廠，以支應客戶需求。

