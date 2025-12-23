星宇航空客、貨運 明年可望創新高

星宇航空執行長翟健華表示，明年進入交機高峰期，預期客運、貨運運力分別提高25%、30%。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）昨日舉行法說會，執行長翟健華表示，明年進入交機高峰期，預期14架新機加入營運後，客運、貨運運力分別提高25%、30%，加上明年第一季客運訂位狀況不錯，以及美國經貿不確定性風險下滑，客、貨運市場需求及表現可望再創新高。

評估過紐澳市場 開大洋洲航點

翟健華說，隨著新機引入，明年下半年規劃開闢二條歐洲航線，且在評估過紐澳市場下，明年年底前也可望開闢大洋洲新航點。市場人士預估，星宇航空明年歐洲二航點將是米蘭、布拉格。

新機籌資計畫到2029年都OK

翟健華指出，星宇今年底機隊有29架，明年預計交機14架，若交機進度順利，到明年底機隊將達43架，而貨機2028年引進10架，屆時會建立貨運航網，機隊到2033年將達68架。星宇表示，新機籌資計畫到2029年都沒問題。

美國經貿不確定性風險下降

翟健華指出，桃園機場第三航廈落成使用後，星宇的東南亞、北美航線會集中在一起，不僅運作更順暢，且大幅縮短轉接服務，而第三跑道完成後，可釋放出更多時間帶，增加競爭力。

翟健華表示，由於市場不確定性影響，今年第二、三季的承載率較去年同期下降了2至9個百分點，目前客運需求已顯著恢復，12月的載客率達到80%，接近去年11月78%的正常水準，明年因美國經貿不確定性風險下降、台灣經濟持續成長，客運市場需求及表現可望再創新高；貨運方面，因AI等相關產品對於貨運需求持續成長，預期今年貨運的好表現將延續至2026年。

