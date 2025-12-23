集邦：記憶體缺貨發酵 電視面板最快下月漲價

市調機構發布12月面板報價預測指出，面板價格已在相對低檔，明年1月將會漲價。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構集邦科技（TrendForce）發布12月面板報價預測指出，面板價格已在相對低檔，加上市場擔憂記憶體缺貨與價格高漲情況，未來恐擴及電視產品並於明年進一步發酵，品牌客戶提前展開明年第一季的備貨下，對電視面板價格走勢帶來支撐，12月報價全面持平，最快於明年1月調漲。

TrendForce研究副總范博毓表示，目前電視面板需求仍維持穩定，面板廠生產與稼動率持續處於相對高檔，使面板價格獲得一定支撐。在需求表現不弱下，面板廠開始醞釀價格上漲氛圍，預估12月電視面板包括32吋至65吋將全面持平，同時在明年2月份農曆新年及工作天數減少之下，部分需求往1月與3月分流，不排除電視面板價格在1月有機會開始上漲。

12月顯示器面板價格持平

在顯示器面板上，范博毓表示，第四季整體需求偏弱，但仍有少數客戶增加拉貨，加上主流顯示器面板長期處於虧損狀態，面板廠不願在價格上進一步讓步，品牌客戶亦希望價格維持穩定，預估12月顯示器面板價格走勢持平。隨著電視面板價格上漲氛圍逐步形成，亦有助於支撐顯示器面板價格，面板廠已開始醞釀顯示器面板價格上漲的氣氛，惟實際走勢仍須視需求表現及買賣雙方議價結果。

筆電面板續弱 面臨承壓調整

至於筆電面板，范博毓指出，記憶體缺貨與價格大幅上漲的影響已逐漸顯現，部分品牌廠為趕在明年整機正式調漲出廠價格前，加速中低階機種出貨，帶動筆電面板短期需求回溫。但考量明年需求受記憶體因素影響不確定性升高，即使短期需求增加，面板廠在價格態度上仍相對保守，以維繫客戶關係為優先。在此前提下，預估12月筆電面板價格除TN機種持平外，其餘IPS機種將下跌約0.1至0.2美元不等；且在明年第一季需求可能進一步轉弱下，筆電面板價格仍恐持續承壓調整。

