汽車、石化疲軟 半導體撐住韓出口

南韓強勁的半導體出口，抵銷汽車、石化產品的疲軟。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，南韓強勁的半導體出口繼續掩蓋其他行業的疲軟，但幫助南韓維持十二月前二十天的整體出口額成長，並抵銷美國關稅的衝擊。根據南韓海關初步數據，十二月前二十天的出口額年增六．八％，整體進口成長〇．七％，使得貿易順差達到三十八億美元；其中半導體出口成長四十一．八％，延續因人工智慧（AI）和數據中心需求推動的復甦，無線通信設備出口額也成長近十八％。

這些行業的出口成長抵銷其他行業的下滑，南韓汽車出口額下降十三％，石化產品則因投入成本上升和美國保護主義措施而表現疲軟。按目的地劃分，對中國的出口成長六．五％，對台灣和越南的出口分別成長九．六％和二十．四％，對美國的出口則下降一．七％。

請繼續往下閱讀...

巴克萊銀行經濟學家孫範基（Son Bumki）表示：「剔除半導體行業後，出口數據依然疲軟，這更加凸顯半導體行業的強勁表現。我們仍然需要警惕，貨幣政策立場可能對半導體行業以外的多數經濟部門並非中性的風險。 」

今年十一月下旬，南韓央行一改先前明確的「降息立場」，轉而採取更為中性的政策方針，維持基準利率二．五％不變，並將二〇二六年經濟成長上調至一．八％，理由是出口強勁且私人消費穩健復甦。不過，南韓央行總裁李昌鏞指出，經濟成長預期的改善，主要受益於晶片和資訊科技行業的復甦。

巴克萊銀行預測，二〇二六年南韓出口將成長二．一％，若剔除半導體相關出口、進口和投資，增速僅約一．一％。這種持續的分化加劇南韓央行的政策制定難度，而韓元疲軟和首爾泡沫化的房地產已令該行處境雪上加霜。

今年下半年韓元兌美元已貶值逾八％，引發外界對通膨上升的擔憂。目前南韓核心CPI（消費者物價指數）和整體CPI均已超過南韓央行設定的二％目標，該行先前警告，韓元持續疲軟可能會進一步推高進口成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法