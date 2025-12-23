中國就業慘 世界工廠變零工大國

中國零工達2億人，成為勞動市場最大群體之一。（歐新社資料照）

零工勞動者達2億人 規模還在擴大

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國的經濟疲軟、青年就業不易促使包括自僱者及從事網約車、食物外送及直播等零工勞動人口激增。《華爾街日報》報導，曾以龐大工廠勞工群體著稱的中國，隨著零工成為勞動市場最大群體之一，正逐漸轉變為擁有兩億零工勞動者、規模還在擴大的「零工大國」。

報導指出，幾年前，房地產與補教業等曾創造大量就業，但在房市泡沫與北京監管打壓民營企業後一蹶不振。中國領導人習近平支持投資的高科技產業，比如機器人與先進製造，並非勞動密集產業。

這迫使許多人轉向兼職或非正式工作。龍洲經訊數據顯示，目前自僱勞工占中國整體非農就業人口三十％，從二〇一三年的二十％上升。官方數據也顯示，截至二〇二四年，網約車駕駛在四年內增加兩倍至七五〇萬人，同時期，平台訂單量僅增六十％。

零工經濟 拉低所得

隨著其他產業大幅裁員，以及大量無法找到全職工作的勞工湧入零工經濟，導致拉低相關領域的所得。龍洲經訊分析師崔爾南指出，過去二、三年零工勞動迅速擴張，導致該群體的供應幾乎過度飽和。

來自中國東北的三十七歲外送員吳迪（音譯）說，七年前他入行之初，一個月最多可賺二八〇〇美元（約八．八萬台幣），之後腰斬至一四〇〇美元，但當時每天工作八小時，相對輕鬆。如今，他必須工作十四至十五小時才能賺到這麼多錢，平均每單才賺一美元，而幾年前是一．二五美元，他現在的目標是轉行。

螞蟻集團研究院最新季度調查顯示，包括外送員等平台從業人員每週工時平均五十四小時，平均月入七三〇美元（約二．三萬台幣）。

北京三十五歲外送員徐輝（音譯）說，他現在每天工作十三、十四小時，一週七天無休，他往往近午夜才吃晚餐，每月收入約一四〇〇美元；如果有更好工作機會，他會去嘗試，但他實在不知還有哪些選擇。

收入不穩 拖累消費

經濟學家指出，中國對零工勞動的依賴加深，將拖累消費支出，因為這些勞動者收入並不穩定，隨著這群勞工步入高齡，將對中國退休體系造成壓力，因為許多從業者沒有繳納退休保險。

