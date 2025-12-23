風光穩定輸出 供電占比3～4成

本月8日至16日，風光發電量每日最高可供應全國約3至4成的用電。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應我國製造業對淨零競爭力的硬需求，政府自二〇一七年以來加速建置再生能源；經濟部能源署指出，本月八日至十六日，風光發電量每日最高可供應全國約三至四成的用電。

台電數據顯示，昨日中午用電尖峰約三〇〇〇萬瓩，光電發電約六八三．七萬瓩、占總發電量約二十三％，風電發電約三二九．七萬瓩、占十一％，合計約占三十四％。

離岸風電去年已突破三GW大關、達三．〇四GW，新增裝置容量排名世界第二，預計今年裝置容量可達四．七GW，可望達成二〇二六年規劃目標五．三GW。能源署指出，目前已有四七二座離岸風機，比去年再增九十八座。

全球風能理事會（GWEC）二〇二五全球風電報告評估，台灣未來仍是亞太離岸風電領頭羊，二〇二五至二〇三〇年預計新增八．三GW裝置容量，僅次於中國，領先日本與南韓。

經濟部投審司數據顯示，外商配合我國綠能政策規劃持續投資台灣，今年來外商投資台灣綠能產業金額近三十億美元、占僑外投資約二十七．七％；其中包括丹麥商沃旭能源二十億二〇六一萬美元轉投資大彰化西南控股公司，CIP（哥本哈根基礎建設基金）渢妙股份有限公司六億七一五一萬美元增資案等。

