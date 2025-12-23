綠電供應吃緊 半導體廠加碼搶合約

綠電供應吃緊，半導體大廠加碼、加價搶合約！（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠電供應吃緊，半導體大廠加碼、加價搶合約！由於今年太陽光電裝置量恐不到一GW，加上風電案廠進度遲緩，業者透露，半導體大廠一改過去高姿態，紛紛加碼、加價搶合約，就連護國神山台積電也加入戰局，綠電供不應求態勢越來越明顯。

太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘昨指出，過去一年來台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，從七月丹娜絲颱風災損，到十月的水庫議題引發輿論抹黑，加上十一月立法院倉促通過「環評法」修正案，更被產業界視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。公協會代表紛紛示警，若政策持續走向僵化與嚴苛，不僅將導致能源轉型目標大幅倒退，更會動搖台灣在全球綠色供應鏈中的戰略地位，呼籲政府應建構透明高效的審查體制。

綠電業者也表示，在社會反光電的聲浪中，半導體大廠雖並未表態，但眼見綠電缺口越來越大，過去想以量大議價的客戶近期紛紛積極簽約，甚至出現「剛簽約尚未供綠電，就立刻再來談下一期合約」的現象。業者坦承，綠電價格開始上漲，真的是供不應求，每度綠電很快將站上六元。

太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋認為，AI時代「電力即國力」，半導體產業對綠能需求迫切，若「環評法」導致程序僵化，最終受害的是國家長期競爭力與農漁民生計。他提倡參考全球趨勢，推動光電與農村結合的「光農模式」，透過完善的回饋機制讓居民有感，使光電案場成為農村再造的引擎，而非對立的阻礙。

