英特爾麻煩大了 18A效能慘輸台積3奈米

英特爾自家新產品採18A製程生產，結果跑分還輸給上一代用台積電3奈米生產的產品，被業界認為「英特爾麻煩大了」。（路透資料照）

市調曝新產品測試數據難敵台積上一代製程 「重返榮耀」之作恐掉漆

〔記者洪友芳／新竹報導〕攸關英特爾（Intel）生死關鍵的18A製程，不僅傳出客戶只有自己而已，市場調查也指出，英特爾自家新產品採18A製程生產，結果跑分還輸給上一代用台積電三奈米生產的產品，被業界認為「英特爾麻煩大了」，也印證台積電總裁魏哲家去年就預言，台積電三奈米效能比英特爾18A優異。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）上週五報導，英特爾在亞利桑那州的新晶圓廠Fab五二已開始量產18A製程晶片，希望藉此追上台積電；但目前唯一客戶就是英特爾自家產品，能否說服其他大廠下單代工，將是英特爾這家晶片龍頭能否翻身的關鍵。

18A製程客戶 傳只有英特爾自己

英特爾18A製程相近於台積電目前已量產的二奈米製程，不僅傳出客戶只有自己而已，市場調查Techbang指出，英特爾新一代Panther Lake處理器（酷睿Ultra 300系列）根據Geekbench流出的測試數據，酷睿Ultra 7 365的新晶片在單核與多核效能上，竟然都輸給現有的Ultra 7 268V。正式版上市的測試結果是否如工程樣品跑分分數，還待觀察。

半導體業界指出，英特爾核心處理器代號Panther Lake（包含 Ultra 7 365），被英特爾視為「重返榮耀」之作，運算晶片由英特爾採最先進的18A製程生產。相較目前Ultra 200系列核心產品運算晶片由台積電採用三奈米製程生產，因當時英特爾自家的20A製程良率不如預期，為了搶市占率，決定將核心運算晶圓外包給台積電。

魏哲家去年預言 台積3奈米全勝

魏哲家去年初就曾對外資法人表示，台積電的三奈米製程優於英特爾18A製程，性能、能耗和可靠度都勝一籌，「不只好看、好名聲，還很實用」，技術持續領先。他並強調，台積電與客戶的緊密合作，專注製造不與客戶競爭，唯有讓客戶成功，台積電才能成功。

製程架構確定 羅唯仁也難救良率

英特爾的18A製程採用High—NA EUV與背部供電新技術。業界認為，英特爾現在最重要的是18A製程，已在內部晶圓廠跑了兩年，即使前陣子延攬台積電前資深副總羅唯仁也無濟於事，因整個製程的架構已確定，18A若良率起不來，英特爾後面的技術也不可能再發展了。

