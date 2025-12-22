中國續減美債 持有規模17年最低

中國10月減持美國國債118億美元，持有規模降至6887億美元，為17年來最低。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據美國財政部公布國際資本流動報告（TIC），中國十月減持美國國債一一八億美元，持有規模降至六八八七億美元，為十七年來最低，主要是擔憂美國國債的可持續性和美國聯準會（ Fed）的獨立性，因而降低對美元資產的信心。不過，日本和英國都增持美債。

日本十月持有美債增加一〇七億美元、達一．二兆美元，創二〇二二年七月以來新高。日本二〇一九年六月持有美債規模超越中國以來，一直是美債最大持有國。英國是第二大美債持有國，十月所持美債增加一三二億美元、規模八七七九億美元。

請繼續往下閱讀...

美國財政部數據顯示，十月外國持有美債總額九．二四三兆美元，較九月減少五十八億美元。其中，中國十月持有美債六八八七億美元，較九月的七〇〇五億美元下降，為二〇〇八年十一月以來最低，較二〇一三年十一月最高峰一．三二兆美元減逾四十七％。

香港《南華早報》引述前中國人民銀行顧問余永定發表的文章指出，與美元資產有關的風險正在上升，中國須加速調整經濟結構，減少對外部市場的依賴，尤其是美國，以降低陷入「美元陷阱」的風險。

經濟學家普遍認為，鑑於美中關係變化和外匯儲備資產配置多元化的趨勢，中國持有美債規模可能穩步下降，未來中國持有美債的變化幅度，很大程度上受美中關係影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法