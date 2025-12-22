外資年底放假落跑 法人︰台股底部有撐

法人認為，台股底部有撐，AI仍是長線布局焦點。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕年底假期將近，外資開始「落跑」！上週外資賣超近一七一〇億元，寫下今年以來單週第二高，不少投資人憂心忡忡。不過，法人普遍認為「免驚」，台股底部有撐，而AI仍是長線布局焦點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，年底外資交投漸趨清淡，內資法人關注的題材股將有所表現，且大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀；搭配國內外利多如美股科技指標股續揚、美國十一月消費者物價指數低於預期、晶圓龍頭大廠台積電亞利桑那二廠計畫生產三奈米、聖誕行情啟動等，年底前指數仍有表現空間。

聯邦投信也表示，加權指數維持高檔震盪，盤中波動放大，主要反映國際科技財報消息引發市場對AI相關族群評價面的疑慮，加上臨近聖誕假期與年底結帳因素，使短線情緒偏向保守。然而AI需求外溢支撐產業景氣，台股維持偏多震盪格局，投資人長線投資無須過度擔憂。

野村投信表示，隨著AI進入爆發期，市場雜音將增加，產業領先者與追趕者不斷變動，但只要營收成長、企業建廠、產能擴張，並確保企業獲利跟上股價，投資人即可在波動中保持正確方向，若在大趨勢明確向上時因恐慌退出市場，反而可能錯過未來AI應用爆發行情。

元大投顧則提醒，台股本波雖再創歷史新高二萬八五六八點，當日指數結構卻呈現一根大黑棒，回檔直接跌破月線；所幸季線仍然上揚暫時有守，此時不宜再出現中長黑，若是季線跌破，短線來看指數恐將向前波低點尋求支撐。

