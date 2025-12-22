韓學者︰台堅持2關鍵 拉大與韓成長差距

台灣政府積極支持企業投資的政策始終如一，是台灣GDP增速與南韓差距擴大原因。（歐新社資料照）

政策支持企業、節制政府債務 有助確保領先、穩定匯率

〔編譯盧永山／綜合報導〕新加坡國立大學經濟系副教授辛章燮（Shin Jang-seop）廿一日在南韓《每日經濟新聞》發文指出，二十世紀南韓和台灣曾是經濟奇蹟的兩面牆，同時實現「高成長」和「均衡分配」；但最近發展卻顯示，南韓面臨成長放緩，台灣經濟再次飆速成長，顯示兩國經濟動態正在改變。

文章指出，台灣早期條件優於南韓，因未經歷戰亂；因此，儘管成長速度與南韓相近，台灣人均所得一直維持在高位。進入廿一世紀，隨著中國經濟快速成長，擁有強大重化工業的南韓得以出口大量中間產品，大型企業也實現良好成長；但今年以來台灣國民所得再次攀升，成長速度令人矚目。

請繼續往下閱讀...

預估今年GDP 台7.3％、 韓1％

南韓今年經濟成長率預估值被下調至〇．八％，但隨著下半年小幅復甦，預估全年成長率有望超過一％；而台灣則將成長預估從年初的四．五％上調至七．三％。

台韓經濟成長差距為何擴大？有觀點認為，台灣高度依賴半導體產業，從AI投資熱潮中獲益更多；但南韓也從中獲益，因此這不足以解釋為何出現如此巨大差距。

此外，台灣面臨更嚴重的政治衝突或安全威脅，包括親中的國民黨和反中的民進黨激烈對抗，以及少數外省人和多數台灣人之間長期衝突，隨著中國威脅入侵，台灣的安全疑慮也顯著增加。

文章認為，兩國最大差異在於，台灣政府從未在政治衝突中採取反商政策，積極支持企業投資的政策始終如一；對於被譽為「護國神山」的台積電，政府提供能源和土地支持，且半導體產業維持廿四小時不間斷的研發模式，在確保領先地位發揮重要作用。

而南韓為限制企業投資而設置過多束縛，七年前推出僵化的五十二小時工作制，不僅扼殺企業能力，也降低員工的工作動機。這種作法可說是倒退，干擾政府原應支持的領域，例如能源、土地和水資源。

其次，台灣對國債的管理較保守，雖有一些民粹式的支出，但債務從未增加，政府債務占GDP比重維持在約廿五％；若此趨勢持續，到二〇三〇年，台灣債務占比將降至十％以下。

而南韓根深柢固的掠奪性民粹主義傾向，導致債務增加、資金分散，並可能對未來世代造成衝擊；南韓債務占比料在二〇三〇年達六十四％。這種差異已反映在匯率上，與去年初比，韓元兌美元已貶值十一％，新台幣則升值約二％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法