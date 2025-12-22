沒法定空地、1樓違建 老公寓增設電梯難度高

台北市2015年推動老公寓增設電梯補助方案，超過10年申請案突破百件，為全國申請件數最多的縣市。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部積極推動「老宅延壽機能復新計畫」，並提供八項補助選項，其中以增設電梯的困難度較高，有住在老公寓的民眾反應，早期老公寓多是共用同一地號，即便想自己出錢增設電梯，還是需要取得所有土地持份所有權人的同意，也可能碰上一樓同意比率偏低情形，因此，希望中央除補助費用外，也能提出解決現況的作法。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，老公寓增設電梯雖有成功案例，但建築條件仍有些限制，包括走道路口前的深度與一樓是否被占用等，都要有能夠增設電梯空間的條件；另外，一樓可能覺得使用不到不願分擔費用等。

根據台北市都發局資訊，二〇一五年推動老公寓增設電梯補助方案，超過十年申請案突破百件，為全國申請件數最多的縣市，平均一年大約十件。

內政部指出，目前老公寓增設電梯較常出現兩個困難，一是沒有法定空地可以使用，即便有法定空地，也必須考量增設電梯是否影響其它戶別的產權持分；第二就是一樓戶有違建，必須拆除才有空間設置。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，由於增設電梯會占據一樓使用空間，若是店面用途，商家往往擔心影響人流消費、阻擋商品展示、營業空間與效益，房東則憂影響租金、店面不好出租等，不同意增設電梯。而住戶為了讓一、二樓屋主點頭，通常會按居住樓層分擔費用，一樓屋主不出資、二樓負擔較少，三樓以上負擔多數費用。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「老宅延壽機能復新計畫」補助，電梯井通常需要使用「法定空地」，而這些空地往往被一樓住戶長期占用或約定專用，做為營業、庭院或停車位使用，要一樓住戶犧牲空間，還得忍受施工噪音，卻完全享受不到電梯利益，這是極大的人性挑戰。

另，老公寓樓梯間狹窄，根本沒有空間塞入電梯井；若要外掛，又可能受限於建築線退縮或防火巷規定。

從經濟外部性及技術的實務層面來考量，「延壽」固然是大量老公寓最務實的選擇，但要排除限制條件不見得比都更、危老容易。

