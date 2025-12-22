10年增逾倍 全國半百屋近140萬宅

全國半百老屋近140萬宅，10年增加80萬餘宅、增幅高達1.37倍。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國半百老屋近一四〇萬宅，十年增加八十萬餘宅、增幅高達一．三七倍。根據內政部不動產資訊平台統計，第二季五十年以上的半百老屋占全國房屋稅籍住宅總數約十四．八三％，六都中以台北市占比二十．七一％最高，也就是每四．八二宅就有一宅是半百老屋。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，全國老屋增速從未放緩，老屋問題不再是單一都市發展問題，而是全面的住宅課題；背後的物理折舊、機能折舊，乃至於被房價掩飾的經濟折舊問題，延伸到在宅養老、居住安全議題，都是社會成本的負擔及福利的減損。

請繼續往下閱讀...

根據統計，二〇一六年第二季全國半百老屋約五十八．七萬宅、占比六．九五％，今年第二季已達一三九．四五萬宅、占比十四．八三％，十年來半百老屋大增逾八十萬宅、增幅一．三七倍。

觀察六都半百老屋數量，台北市十八．五九萬宅、占比約二十．七一％，數量及比重均是六都最高；第二名則是新北市十八．五九萬宅；第三至六名依序為高雄市十七．二一萬宅、台南市十一．七五萬宅、台中市十一．二萬宅及桃園市六．八萬宅；其中，半百老屋占比台南市、高雄市均逾十五％，桃園市與台中市則不到一成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市發展時間早，加上重劃區數量有限，老宅問題相對普遍，近幾年雖有零星的老公寓增設電梯案例，但並非所有老公寓都有機會加裝電梯，可能還是需要政府幫忙協助且民間也要有共識，才能增加改建機會。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，受限貸令衝擊，近幾年老屋重建量能明顯轉弱，都更、危老核准件數都在減少；若政策未能調整，重建速度依舊遠落後於房屋老舊速度，「老屋延壽」方案便有推展的空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法