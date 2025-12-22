近13萬高齡者 獨居無電梯公寓

第二季全國、六都4至5層建物數量與占比

〔記者徐義平／台北報導〕全國近十三萬高齡者獨居且住在無電梯公寓內。根據內政部統計，截至今年六月，全國六十五歲以上高齡者約四五七．二八萬人，其中一一八．一七萬屬一人戶，也就是獨居，而獨居又住在四至五層無電梯老公寓的高齡者，全國約十二．八八萬人。

根據統計，六月底六十五歲高齡者占全國人口數近兩成，其中六十五歲以上且是一人戶約占二十五．八％，也就是每三．八七位高齡者就有一人獨居；七十五歲以上屬一人戶則有四十四．五六萬人、占全國高齡一人戶比重約三十七．七％，而七十五歲以上又居住在無電梯公寓則有四．七萬人。

第二季全國四至五層建物則超過二〇五萬宅、約占二十一．八％。房產業者指出，無電梯公寓設計多數是地上四至五層，尤其集中於雙北市等主要都會區，第二季台北市四至五層建物近三十九萬宅、占比逾四十二％，也就是每二．三八宅就有一宅，且絕大多數是無電梯公寓；新北市也有逾三十三萬宅、占比近二十％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內很多住宅都是早年興建的透天或者四至六層公寓，當時就是標準住宅型式且大量興建，如今面臨屋況老舊且機能不如大樓等問題。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台灣房市面臨嚴峻的「老人」、「老宅」的「雙老」結構性危機。而近十三萬高齡獨居者居住於無電梯公寓的數字攀升，不僅代表居住條件的限制，對高齡者而言，更形同「垂直隔離」。

老宅延壽補助 挺在宅安心養老

內政部表示，為因應人屋雙老及無電梯公寓的在家養老等議題，推動「老宅延壽機能復新計畫」，針對三十年以上、四至六層公寓，以及六層以下透天等，補助室內外空間修繕，可申請補助項目包括管線修繕、建物立面修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設備等八項，讓高齡者可以在宅安心養老，避免再面臨換屋的困擾。

內政部補充，老宅延壽推動為期三年，到二〇二七年為止，目標六百棟，每戶室內修繕最高可獲得補助三十萬元、每棟公共空間改善最高補助為九六〇萬元。

