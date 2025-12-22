〈財經週報-本週熱點〉外銷訂單有望連10紅 全年上看7000億美元

今年全年外銷訂單金額也可望突破7,000億美元大關。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

在人工智慧（AI）等新興科技需求持續暢旺帶動下，經濟部本週將公布最新外銷訂單統計，外界預期有望寫下「連10紅」，全年外銷訂單金額也可望突破7,000億美元大關；同時，工業生產指數亦有機會挑戰連續21個月正成長。

根據經濟部統計，10月我國外銷訂單金額達693.7億美元，創歷年同月新高，年增25.1%，為連續第9個月正成長。經濟部指出，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續強勁，帶動客戶拉貨動能升溫，不過部分傳統貨品仍受市場競爭激烈及需求動能不足影響，抵銷部分增幅。預估11月外銷訂單金額將介於667億至687億美元之間，年增27.6%至31.4%，延續成長趨勢。

製造業生產指數 可望再創新高

10月工業生產指數為115.11，同樣創下歷年同月新高，年增14.5%，已連續20個月正成長。統計處表示，全年製造業生產指數可望超越2021年高點，再度刷新歷史紀錄。

經濟部亦將公布批發、零售及餐飲業營業額統計。其中，批發業營業額已連續9個月正成長，並於10月創下歷年單月次高紀錄；零售業與餐飲業10月營業額則同步轉為正成長，且雙雙創下歷年同月新高。惟批發業因手機新品備貨高峰已過，11月營業額恐較10月回落；零售及餐飲業方面，雖有雙11購物節登場，加上政府普發現金政策上路，有助提振國人消費動能，但在比較基數偏高下，成長幅度可能受到抑制。

就業市場方面，主計總處將公布11月失業率。據統計，10月失業率為3.36%，續創25年同月新低，較9月下降0.02個百分點；經季節調整後，失業率為3.33%，持平7月水準，創下2000年12月以來、近26年新低，整體就業市場維持穩定，勞動市場表現良好。

