〈財經週報-財經焦點〉《點燃生命之火》辛酸隔代教養困境 阿嬤照顧臥床老伴與弱勢女童

小芳的父母多年前因故離家，阿公、阿嬤不捨年幼的孫子，於是接手撫養。（中信慈善基金會提供）

記者高嘉和／台北報導

一名12歲女童小芳（化名）自小父母不在身邊，由年邁的阿嬤撫養長大，但阿嬤年事已高、積勞成疾，還要照顧生病臥床的老伴，家裡沒有收入，小芳只能穿著二手衣物跟破鞋襪， 生活難掩辛酸。在臺灣，仍有許多弱勢孩子面臨相同的生活困境，「點燃生命之火」呼籲社會大眾獻出愛心，幫助孩子扭轉未來。立即捐款→https://www.ctbcfoundation.org/。

小芳的父母多年前因故離家，阿公、阿嬤不捨年幼的孫子，於是接手撫養，靠著批家庭代工賺錢養家。但隨著小芳長大，兩位老人家身體每況愈下，先是阿公病倒需要照顧，阿嬤後來也累出病來，導致雙眼視力模糊，嚴重影響日常生活。加上無法申請社會福利，只能變賣家產還債，三餐總是吃白飯、麵條配青菜簡單填飽肚子，長久下來，小芳缺乏成長所需要的營養，身形瘦弱。幸好鄰居親友幫忙接濟，即便是二手衣物，小芳也很珍惜，鞋襪破洞都照樣穿。

但雪上加霜的是，後來學校老師發現小芳出現「特殊」情況，譬如情緒太激動時會拍打別人的身體或是尖叫，甚至在地上打滾大哭，無法清楚表達自己的情緒，孩子就醫後仍需要觀察治療，種種狀況都讓阿嬤疲於應付，直到「點燃生命之火」資源支持，才慢慢減輕小芳家裡的負擔，現在她可以在社區基地吃得飽，且有志工陪伴，個性變得開朗，順利融入團體生活。

小芳的生活處境是許多臺灣偏鄉弱勢孩童的縮影，第41屆「點燃生命之火」邀你支持，幫助更多像她一樣的弱勢孩子，在課後有志工陪伴、穩定餐食和多元課程學習的機會，用愛守護每個孩子的夢想道路。更多訊息請上網搜尋「點燃生命之火」或至中國信託慈善基金會官網查詢。

