〈財經週報-投資觀點〉從合規到落地：RWA代幣化的三地進行式

各地RWA代幣化監管比較表

■林盈成

2025年，實體資產（RWA）代幣化的監管腳步明顯加快，美國、歐盟和台灣三大市場都在想辦法，既要鼓勵創新，也要防範風險。這些政策一方面釐清代幣發行和交易的遊戲規則，另一方面也給投資人更明確的保障。

今年3月，SEC的加密資產小組舉辦了四場圓桌座談，聚焦代幣化資產要怎麼公開揭露底層資產、履約機制和托管安排。緊接著，SEC又發布新指引，明文要求發行者完整披露代幣背後的權益結構和風險控制。FinCEN則依《銀行保密法》加強反洗錢管理，規定穩定幣發行商要註冊成貨幣服務業者。至於備受矚目的GENIUS法案草案，則加重了未授權穩定幣的罰則，同時對非收益型穩定幣和代幣化存款給予豁免，展現美國在兼顧市場活力與投資人保護的取向。

歐洲方面，自2024年底MiCA正式生效後，今年下半年歐盟委員會與ESMA先後推出Level 2和Level 3細則，重點放在高風險RWA產品的發行人許可、資訊揭露和資本要求。更有意思的是，ESMA還推出了智能合約安全測試工具，方便市場驗證程式碼可靠性，提升整體信任度。接下來，歐盟也打算和美國等主要市場洽談監管互認，讓跨境發行和流通更順暢。

金管會已將RWA代幣化草案 送行政院審議

台灣金管會自2024年起，則是已經和TDCC以及多家銀行、券商組成專案小組，針對RWA代幣化做深入研究。預計2025年6月前將專責法案草案送行政院審議。草案重點包括：確認代幣化資產的法律地位、建立信託或托管架構，以及強化投資人保護機制。與此同時，金管會也在評估系統性風險，擬定風險管控指引，並鼓勵產業界在供應鏈金融、房地產和債券等不同場景做試點，預計下半年就能看到更完整的操作指引。

隨著越來越多實務案例浮出檯面，全球監管勢必朝「透明、可審計、互相承認」三大方向發展，未來也會有更多跨境合作。建議投資人和業者持續關注各地法規動向，提早部署合規機制，才能在享受代幣化帶來的流動性和效率優勢之餘，把風險也管好。2025年，注定是RWA代幣化從草創期邁向制度化關鍵的一年。

（作者為統一證券計量交易部專業副總）

