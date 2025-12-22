〈財經週報-投資觀點〉軟著陸劇本下的收益突圍 主動式非投等債ETF崛起

非投資等級債因兼具高票息保護與資本利得潛力，有望成為資金配置新寵。。（中央社資料照）

■洪欣如

時序邁入2025年底，投資市場劇本正在翻頁。隨著美國聯準會（Fed）貨幣政策路徑日益明朗，高利率時代逐漸落幕，敏銳的投資人開始將目光從抗通膨轉向降息紅利。在眾多的債券類別中，非投資等級債因兼具高票息保護與資本利得潛力，有望成為資金配置新寵。

歷史借鏡：軟著陸環境下的黃金窗口

當前總體經濟指標顯示，美國經濟展現韌性，企業違約率受控，經濟有望實現「軟著陸」。歷史經驗告訴我們，這正是非投資等級債表現最為亮眼的甜蜜點。

回溯1980年代以來的數據，當聯準會啟動降息且經濟未陷入衰退時，債市往往迎來順風。檢視1984年10月、1995年7月及 2019年7月這三次歷史經驗，在降息循環啟動後，持有非投資等級債二年與三年，報酬率可達30.4%和34.5%，漲勢突出，繳出優於投資等級債與公債達4至5個百分點以上的報酬表現。

再以收益率角度觀察，目前非投資等級債券指數殖利率約6.6%，相較於投資等級公司債與台灣高股息指數約4.8%的水準，提供了更好的收益緩衝空間。

打破被動限制 債券更需要「主動式」管理

近年來ETF成為投資顯學，但在非投資等級債領域，傳統被動式追蹤指數常面臨「追高殺低」與「權重邏輯」的結構性硬傷，新一代「主動式非投等債 ETF」則展現了兩大關鍵優勢。首先是掌握「墮落天使」機會，當體質尚可的企業遭降評時，被動指數往往受限於規則被迫在低點拋售；反觀主動型團隊能夠深入基本面研究，在市場過度反應時危機入市，待價格回升時獲取超額報酬。

其次是風險控管能力。傳統債券 ETF 多採市值加權，導致發債量越大(負債越多)的企業佔比越高，這與信用風險管理原則背道而馳，而主動型團隊可以透過嚴謹的信用研究，提前預警並避開財務惡化企業，為投資人把關。

布局策略：在地主動管理的新選擇

展望2026年，在降息紅利與經濟軟著陸的背景下，債券投資已從「防禦」轉向「進攻」，非投資等級債浮現出具吸引力的配置機會。然而，面對瞬息萬變的信用市場，單純的被動追蹤已難以滿足投資人對超額報酬的需求。

因應此趨勢，近期國內資產管理公司開始推出結合ETF交易便利性與在地團隊管理優勢的新型態產品。這類產品不僅突破傳統指數追高殺低的結構性限制，更透過在地團隊克服時差問題，直接對接美國市場核心，能取得較佳交易價格、即時掌握市場變動，是在當前變局中值得納入核心配置的優質選擇。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

