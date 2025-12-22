〈財經週報-投資觀點〉小資助力綠色投資 共同創造永續未來

台灣散戶力量正持續擴大，證券商透過數位科技的力量，幫助投資人將永續金融理念融入日常投資行為。（資料照）

■簡銘宏

隨著永續議題成為全球主流，ESG已成企業提升競爭力的重要核心。完善的永續治理不僅能降低營運風險、強化品牌信任，也更容易吸引長期資金，使企業在市場上具備更高韌性與成長潛力。這些優勢讓投資人意識到永續表現與企業體質息息相關，也帶動散戶在選股時開始將ESG因子納入決策考量中，透過投資行為為永續未來貢獻一份力量。

依據臺灣證券交易所統計，2025年11月，以小資族群為主的定期定額投資方式，單月交易金額達195.97億元，較2024年12月157.34億元成長24.55%，顯示小資族投資力量正穩定成長中。證券商也積極響應「永續」發展，將ESG創新概念導入投資旅程中，藉由數位金融科技的輔助，搭配友善的UI/UX，使ESG投資變得更直覺、更容易入門。

ESG資訊視覺化 評估更具趣味性

目前各家證券商在投資平台上提供多樣ESG相關功能，例如「股票庫存ESG評鑑」功能：提供動態的持股ESG評分，直觀顯示投資人持股的ESG表現，只要買入股票或賣出庫存，便即時顯示庫存部位的ESG分數變化，協助投資人能夠快速了解自身投資組合的永續性。另外，針對存股族量身訂做的「ESG主題選股」功能：將ESG選股與存股策略結合，不僅讓投資人兼顧「穩健報酬」與「企業永續發展」，亦有助降低長期投資可能面臨的財務與永續經營之風險。最後，證券商透過「圖形化設計」將ESG資訊視覺化，提升投資人對於永續議題的共感，例如用樹木大小、北極熊佔據的冰塊面積等意象呈現ESG表現，使ESG評估變得更具趣味性，也更容易被理解。

整體而言，台灣散戶力量正持續擴大，小資族的每一筆投入，累積起來就能發揮穩定的影響力，證券商也關注到投資人的理財需求，正致力透過數位科技的力量，幫助投資人將永續金融理念融入日常投資行為。期望更多小資族群加入，一起推動永續金融轉動，一同創造永續未來。

（作者為元富證券公司數位金融部副總經理）

