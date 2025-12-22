〈財經週報-投資趨勢〉AI不只會聊天 虛擬代理及實體AI將帶動下一輪商機爆發

自動化AI廣告工具已經為Meta最新一季財報帶來600億美元年化營收。（法新社）

■王柏強

AI發展正快速地重塑我們的生活和產業，自從ChatGPT在2022年11月首次向公眾發布以來，以大型語言模型（LLMs）為核心的生成式AI，已從早期的問答工具，演變為複雜的內容創作和自動化系統。

自動化AI廣告工具 帶來Meta 600億美元年化營收

新一代模型加上運算資源的取得，正在產生更好的智慧，進而提升AI採用率及企業利潤，投入及產出的良性循環已經開始發揮作用。以廣告業為例，Meta的Advantage+工具透過自動尋找受眾、自動調整並最佳化廣告文案等功能，讓廣告主平均成本降低14%，優化廣告成效。這些自動化AI廣告工具已經為Meta最新一季財報帶來600億美元年化營收。

更複雜代理式AI（Agentic AI），也開始在各產業擴散。代理式AI能像數位助手一樣，理解目標後自主規劃並運用工具完成複雜工作。以全球最大連鎖零售商沃爾瑪（Walmart）為例，其超級代理「Sparky」未來將能根據消費者購物行為建立定期購物清單，甚至有能力根據消費者的主題、出席人數、預算等條件，為活動策劃多件商品採購。

AI應用的下一步，則是進入實體世界。實體AI（Physical AI）指的是將AI技術應用於智能機器人或自駕車等終端，使AI不僅能思考，更能與真實的物理世界直接互動。輝達（Nvidia）看到了公司下一個數兆美元的成長機會，已推出完整解決方案，藉由Omniverse軟體生成高度擬真的模擬數據、預測複雜的物理互動，訓練出機器人或自駕車使用的AI模型Cosmos，並使用高效的小型AI嵌入式系統Jetson將這些模型部屬在現實世界中執行。

工業機器人大廠發那科（FANUC）近期就宣布與輝達合作，開發能夠理解人類的語言、根據口頭指令自主完成工作的AI工業機器人，未來有望在高度依賴人力的物流、食品等行業最後包裝階段中大量應用。

AI投資泡沫化？ 黃仁勳3重點反駁

在AI快速發展的同時，近期市場也開始擔憂AI投資是否泡沫化。對此，輝達執行長黃仁勳在最新一季的財報發布會上解釋，雲端數據中心數千億美元資本支出，源自於目前全球正經歷三大平台同時轉型：第一是從CPU通用運算轉向GPU加速運算；第二是AI本身由傳統機器學習轉向生成式AI；第三就是轉向全新的代理式和實體AI。這三大動力每一項都將催生大量基礎設施投資，也將催生史上成長最快的全新消費及應用，且這些投資目前完全可由大型雲端企業自身的現金流支持。

高盛證券（Goldman Sachs）則統計了美國過去一年內（24Q4至25Q3）生成式AI相關投資金額佔GDP比例為0.8%，對比歷史上多次重要科技轉型期的投資高點，90年代電信業、科技硬體週期時都達到約1.5%，1920年代電動機（馬達）週期更超過2%。以此來看，目前AI資本支出規模似乎也在合理區間。

大量的初期投資，將推動新科技普及，最終對人類生活產生顛覆性改變。市場對於泡沫的風險保持警覺，其實更有利產業長期發展。根據Bloomberg統計的分析師對輝達未來12個月獲利預估計算，目前其股價本益比僅約20到25倍，即使與生成式AI爆發前公司的本益比區間相比都在相對低位，更遠低於2000年網路泡沫化時期思科（Cisco）超過100倍的本益比。

AI的進步是應用需求、演算法模型和底層硬體互相依賴推動的結果。硬體的投入與突破，使得訓練萬億級參數模型變得可行。模型能力的增強，如多模態的實現，又催生了如代理式和實體AI等更複雜的新應用。隨著半導體製程持續推進、模型持續優化，這個協同進化還將繼續加速，深化AI在各行各業的應用。

（作者為野村全球科技多重資產基金經理人）

