〈財經週報-國際展望〉2026年債市邁入春暖花開時 精選個別債券 重視信用品質 投資非投等債勝出關鍵

聯準會主席鮑爾將於明年5月卸任，預估2026年至少有2碼以上的降息空間。（路透）

■陳昱彰

隨著聯準會（Fed）降息循環持續推進，2026年債市可望迎來如宋代詩人程顥名句「雲淡風輕近午天，傍花隨柳過前川」的春暖花開時刻。2026年美國非投等債券市場預計將延續2025年的正報酬表現，不過在信用利差近歷史低點下，收益率將成為總報酬的主要來源。在這樣的環境下，精選個別債券、重視信用品質、保持適度配置將會是非投等債成功的關鍵策略。

雲淡風輕近午天 傍花隨柳過前川

所謂「雲淡風輕」，意指2026年美國經濟既無衰退陰霾，亦不過度狂熱。市場普遍預期2026年將維持溫和經濟成長，以12月最新聯準會點陣圖預估，明年經濟成長率為2.3%，高於今年的1.7%。加上今年以來已降息3碼，在勞動市場下行風險提高且通膨受控下，預計寬鬆貨幣政策將持續支持企業現金流，並降低企業發行債券成本。

請繼續往下閱讀...

針對利率走勢，雖然聯準會點陣圖中位數暗示明年僅降息1碼，但考量現任主席鮑爾（Jerome Powell）將於明年5月卸任，加上川普政府預料將提名更傾向寬鬆的人選，以及經濟數據的不確定性，預估2026年至少有兩碼（0.5%）以上的降息空間，聯邦基準利率有望回落至3%的中性水準。

至於「近午天」與「傍花隨柳」，則是意指目前信用循環已至中後段，投資必須精挑細選。目前彭博美國高收益債券指數的信用利差約275個基點（bps），遠低於十年平均值的400bps，顯示市場價格已反映樂觀預期。在利差不易大幅收斂的情況下，明年非投等債的資本增值空間有限，相對較高的票息收入將成為總報酬的主要來源。

BB級債優於CCC級 違約率免驚

今年以來高品質的BB級債券漲幅達8.3%，優於高風險CCC級的5.9%，反映資金在利差偏緊時更重視防禦性。預期這種分化趨勢將延續至2026年，建議投資人配置應以BB級債券為核心。

至於投資人擔心的違約風險，受惠於過去長期的低利環境，企業財務體質改善，目前指數中BB級發行人占比過半。J.P. Morgan預估2026年違約率僅微幅升至1.75%，仍處於歷史低檔，整體風險可控。

在此背景下，非投等債擁有高票息及短年期兩大特性，在預期未來兩到三年景氣呈現不冷不熱下，市場資金持續湧入，支撐非投等債表現，另外企業在升信評同時，持續降低槓桿，非投等債相較於公債及投等債發行量相對有限。

唯一要關注的是，科技相關融資將成為2026年信用市場的主導主題，AI和數據基礎設施的巨大需求意味著融資需求增加，科技部門債券發行大幅增加對於利差擴大影響主要衝擊投資等級債券市場，非投等債發行量相對穩定。建議投資人在「雲淡風輕」的行情中，精選個別債券、重視信用品質、保持適度配置，將會是非投等債成功的關鍵策略。

（作者為主動中信非投等債（00981D）經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法