〈財經週報-台股熱點〉AI需求+降息效應 台股2026年續強可期

台股受惠AI紅利，仍有支撐，美股則持續下修，美股與台股似乎出現脫鉤現象。（彭博）

■姚宗宏

受惠於AI需求不斷增加，台股2025年表現亮眼。儘管近期受到美國科技股修正影響，台股走勢也呈現高檔震盪。但目前看來，美股與台股似乎出現脫鉤，美股持續下修，而台股仍有支撐，顯示基本面穩健，並持續受惠AI紅利。

不過，台股仍可能出現回檔，若美股跌勢延續，台股難以完全倖免，但大幅下跌的機率不高。以2026年獲利估算，目前台股本益比約16至17倍，屬於歷史區間中間偏下緣，評價不算高。然而，AI族群評價仍偏高，使資金近期開始轉向非AI族群，金融股近一個月表現相對強勢。

美股若止跌反彈 台股有機會再創新高

由於AI族群漲幅已大，美國半導體近期持續修正，而台股半導體仍有支撐，後續是否回檔，需觀察美股疲弱是否延續。距離年底僅剩不到兩週，若美股止跌反彈，台股仍有機會再創新高。

在電子上游原物料方面，記憶體持續受到市場青睞，市場預估第一季報價將維持高檔；至於CSP業者第二季需求是否延續，仍需關注，記憶體行情偏短線。

載板需求也持續增加，下半年已陸續漲價。受AI伺服器強勁需求帶動，高階ABF載板供應吃緊，預料明年仍可能供不應求。

資金流向高股息、低基期概念股

資金近期出現輪動，開始流向高股息、低基期概念股。部分電子族群如NB、PC、一般伺服器具高股息特性，當AI股漲多時，這些族群更易獲資金青睞；傳產方面，紡織、製鞋業績穩健，有機會吸引資金流入。

航運類股也值得關注，報價止跌反彈，加上烏俄戰爭進入談判階段，若停火協議有進展，大量水泥、鋼鐵等運輸需求具想像空間，成為推升BDI的重要催化劑。

工具機明年第二季景氣可望好轉

另一方面，聯準會（Fed）再次啟動寬鬆政策，有利非AI族群業績復甦。目前市場關注工具機，預估2026年第二季有望出現明顯景氣回升。

整體基本面並未走弱，美國製造業、就業及物價維持穩定，並持續釋放有利AI創新與科技產業的政策利多，市場焦點仍在AI應用擴散及業者資本支出擴張。

展望2026年第一季，AI伺服器GB平台將進入大量量產階段，GB300可望維持高峰；全球主要國家貨幣寬鬆，有利各產業復甦；北美CSP業者資本支出持續調高，明年有望維持雙位數成長。上述利多皆有助台股後續走勢。

（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

