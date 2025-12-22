〈財經週報-台股熱點〉電子權值股熄火 金融股逆勢走揚

美國科技股及台股大型電子權值股走弱，金融股逆勢走揚。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

在美國科技股走弱的拖累下，上週台股大型電子權值股走弱，拖累大盤連續4天下跌後、週五反彈，反觀成為資金避風港的金融股逆勢走揚，不但金融類股指數連續5天逆勢上漲，單週上漲3.7%，收盤指數2,421.68點，盤中指數更一度創下2,428.94點，是35年來新高，且多檔金融股在外資大舉買超、納入高股息ETF新成分股等利多帶動下，股價紛創歷史紀錄。

上週股價表現最為強勢的個股當屬台新新光金（2887），搭上00919等熱門高股息ETF納入新成分股的利多，股價自16日起連4日走揚，17日收盤大漲近6%，並以63.8萬張的成交量高居台股之冠，上週五以21.4元收盤，單週上漲逾10%。累計自16日起4個交易日，投信累計買超台新新光金達49萬5,986張，但需留意的是，外資則站在賣方，18、19日連續大賣合計11萬3,364張。

中信金（2891）上週股價則是頻創波段新高，雖然投信持續站在賣方，但在外資持續買超，且力道愈來愈大的激勵下，19日盤中一度衝上50.2元的28年來新高價位，最終以49.5元收盤，單週上漲6.5%。外資連9買，累計買超達15萬3,321張。

其他如永豐金（2890）、元大金（2885），上週股價則寫下新天價，富邦金（2881）上週股價則改寫29年來新高。法人分析，近期金控股漲勢強勁，主要受惠於金控股11月獲利亮眼，包括壽險、銀行、證券等子公司業務都有不錯表現，多數金控獲利均較去年成長，甚至創同期新高。

