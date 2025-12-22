〈財經週報-台股熱點〉美光報佳音 記憶體仍是缺貨漲價局面

國際大廠美光財報亮麗，預估記憶體供應短缺將持續到2026年或更久。（路透）

記者洪友芳／專題報導

受惠AI帶動記憶體需求大爆發，國際大廠美光上週端出亮麗財報佳績，後續營運展望更加看好，預估記憶體供應短缺將持續到2026年或更久，該公司明年的高頻寬記憶體（HBM）產能已銷售一空；美光報喜，顯現明年記憶體仍可望是缺貨漲價局面，法人對記憶體後市也仍看多，但台股記憶體族群在市場炒作氣氛下，不乏個股頻出現漲多震盪或上沖下洗的走勢，投資人宜留意風險。

美光展望第二季，預估營收為187億美元左右，每股稅後盈餘預估為8.42美元，毛利率約為68％，財測超過市場預期，續創新高可期。

今年下半年，AI對記憶體需求逐漸呈現大爆發走勢，SK海力士、三星、美光等大廠都將產能轉向HBM，排擠傳統的DRAM與NAND Flash產能，市況供不應求，帶動記憶體價格飆漲，台股記憶體族群從生產製造廠、模組廠到封測廠，營運大幅改善，紛由虧轉盈，股價也輪番驚漲到陸續被列為注意股、處置股。業界也都認為，這波結構性缺貨情況是從業以來首見最嚴重的一次。

南亞科（2408）上週五為處置期最後1日，收盤價174.5元，上漲4.5元，成交量3.75萬張，其中，外資賣超3,409張，為連4賣；華邦電（2344）上週五早盤衝上77.5元，收71.3元，跌3.2元、高低振幅達8.46%，成交量逾49萬張，外資擴大賣超逾7.66萬張，為連2賣；旺宏（2337）同樣開高走低收37.15元，下跌0.8元，成交量13.5萬張、外資賣超近2萬張。

記憶體封測廠福懋科（8131）挾擴產DDR5先進封測產能利多效應，上週五股價衝上漲停51.2元，外資買超8,350張，為連7買；值處置期的華東（8110）收51.8元，上漲0.2元，成交量3,303張。其中，外資買超1,004張，為連5買；南茂（8150）開高走低，收44.15元，下跌0.55元，成交量2.67萬張，外資連三買之後，轉為賣超3,195張。

