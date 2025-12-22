〈財經週報-使用權住宅〉北市三大使用權住宅 房價低於市價、租金與市價看齊

北市三大使用權住宅有一個共同特點，房價明顯低於市價，但租金與市價看齊。（資料照）

記者徐義平／專題報導

台北市三處使用權住宅房價與租金行情彙整

使用權住宅售價較所有權住宅有明顯落差，且多數房產業者會將使用權住宅的房價設定在所有權的7折價位。不過，前幾年房價出現一波飆漲，但使用權住宅房價則幾乎沒有太大波動，隨著年限遞減，甚至與所有權住宅的價差越拉越大，其中台北市三個使用權住宅的房價行情就可窺知一二。

房產業者彙整目前台北市「京站花園廣場」、「華固新天地YOHO特區」，以及「Taipei Garden」等三大知名使用權住宅的房價走勢，發現一個共同特點「房價明顯低於市價，但租金與市價看齊」。

其中，台北交九轉運站的「京站花園廣場」，根據永慶房仲網官網彙整，該使用權社區屋齡近17年，近5年來累積134筆交易紀錄，每坪最高單價約52.3萬元，而今年累積有28筆交易紀錄，每坪最低單價40萬元，最高每坪約46.2萬元。至於京站的租金行情揭露累積超過1千筆，其中今年有59筆，每月每坪租金最高3,100元、最低約1,600元。

觀察周邊房價與房租行情，南京西路上、屋齡17年的「e蝶」每坪單價破100萬元，即便是長安西路上、屋齡近30年的華廈，每坪單價也要70萬至80萬元；反觀周邊房租單價，每月每坪最高2,000元出頭，甚至部分屋齡老的公寓或華廈，每月每坪租金單價落在1,500元上下。

另，台北市景美「華固新天地YOHO特區」，根據永慶房仲網彙整資料，近5年該社區有38筆成交資訊，每坪最高單價約63萬元，今年則僅有兩筆交易紀錄，每坪在60萬元上下，而該社區租金揭露則累積有12筆，每月每坪租金單價在1000元出頭；觀察周邊房價與房租行情，其房租行情與周邊相近，至於周邊大樓每坪落在8、9字頭。

Taipei Garden市價 不及旋轉豪宅被砍價金額

至於信義計畫區豪宅路段上的「Taipei Garden」，最新揭露3樓總價7,400萬元，對比旋轉豪宅「陶朱隱園」總價11.1億元，僅不到7%，甚至比當初潛在買家砍價9千萬元還要少1,600萬元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，使用權住宅租金與成交價不能直接拿來跟所有權住宅相比，因為租金是受到租屋者負擔能力牽制，但房屋取得成本以及價格長期變化則全然不同，因為使用權住宅房價會隨著存續期縮短而大幅降低，但所有權房價因供需、資金、景氣及政策等有關，多數時間呈現上漲。

