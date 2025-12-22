〈財經週報-使用權住宅〉投資回收慢又要維護管理 建商興趣不高

使用權住宅主要問題與展望

記者徐義平／專題報導

地上權住宅回收慢，又有稅捐與管理費負擔等問題，也是開發商在難以伸展手腳的原因。（資料照）

使用權住宅若想要建商參與，必須先解決房貸以及經營管理成本等兩大難題，甚至可能要由公部門帶頭衝，並建立起一套符合民眾長期居住需求的體系，才有機會開創成另一種具有延續性的住宅制度。

不動產開發公會全聯會秘書長于俊明表示，地上權買家的房貸向來是很大困擾，過去只能靠標得地上權的建商透過轉貸或另找擔保品，且地上權買家所要承擔的利率又較一般房貸高，這些都可能是地上權住宅無法邁大步向前的主因。另，地上權住宅的財務可行性、期滿收回、稅捐與管理費負擔等問題，也是開發商在難以伸展手腳的原因。

而地上權或者使用權住宅，通常是高房價下的產物，因應地價、房價高漲，加上政府土地釋出，建商才願意冒險嘗試。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，地價相較市價低，又可提供房價相對便宜的住宅，但卻因有使用年限，民眾接受度仍偏向觀望，畢竟有土斯有財，完整產權還是民眾首選。

住宅資產管理成為新藍海

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，過去不管是政府或是民間，對於住宅政策、投資都是以賣斷所有權為主，對於物業、租賃、設施等管理系統投入極為有限，金融服務更因淺碟市場而無法建立。然而，社宅逐漸成氣候後，住宅資產管理將成為新藍海市場，但如何在規劃設計、建築營建就導入有利於未來長期管理的產品架構，是政府政策規劃成敗的關鍵。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，建商興建並銷售使用權住宅，為解決貸款不易的問題，通常會祭出「公司貸」，以公司名義借款給購屋者來解決資金問題，但「公司貸」利率比國銀房貸利率更高，總體利息成本更重，加上使用權住宅轉手時因缺乏建商提供金援，因此銀行評估相對保守。

黃舒衛認為，民眾可將使用權住宅視為政府長租住宅，代表政府有充足土地資源可供開發、分配，且有穩定的住宅社區營運管理資源以及永續營運制度的能力，最後則整合金融機制，尤其租用消費的時間比社宅來得更長，絕對是一項革命性的制度，但能不能在所有權市場價格走高、地上權市場缺乏誘因、社宅身分限制等格局外，走出一條新的路，恐怕更需要冷靜思考。

