〈財經週報-時事求是〉當「住」不只是擁有

有棲身之地，不足以符合所有人的需求。然若能逐步將多元提供住宅的光譜填滿，不滿的聲音有機會愈來愈小。（資料照）

■魏錫賓

為了解決住的問題，政府很早就提出多元政策工具，從購屋或租屋補助、社會住宅、包租代管，到婚育宅等，都能符合一部分人的需求；而使用權住宅概念的提出也是，在調整「價格」與「期限」後，希望能滿足更多人。只是整體看政策的邏輯，仍需更為周密。

自己擁有的房產，想住多久就能住多久，最有居住的安全感，但要付出最多的成本，而租屋可以減少負擔，可是隨時面臨可能被迫搬遷的壓力。此時都有政策介入的空間，一是設法降低取得房產或租賃的「價格」，另外就是延長保障租屋的「期限」。用這一角度看過去的政策，都能協助一部分住不起的人，至少都對了一部分。

就經濟學來說，「選擇」就是福利的一種，替代品愈多樣，愈有機會挑選出更符合個人需求的一項。在住的部分也一樣，過去以所有權的擁有為目的的觀念盛行，後來住的觀念進化，社宅、婚育宅或使用權，都有支持者。做為住宅政策的一環，若要推動長達20年的使用權住宅，「夠便宜」、「嚴格限制買賣條件」，應只是基本要求：重要的是提供比租屋更穩定、比購屋更低風險的居住方案。

從另一角度看，使用權住宅或其他政策再好，絕對無法解決所有的問題，也不能使所有人都滿意。在個人經濟狀況受限的情況下，買或租必須有所選擇；而政府的資源也非無窮盡，務實地說，應該先求有，再求好，為更多人取得住的安全。目前住宅政策的一個問題就在於想要同時解決住的不足與住的品質，這二個構面雖不互斥，但對政策資源的消耗卻有競爭關係。

新加坡組屋的設計，有其社會背景及環境因素相助，在達成住宅的提供後，並進一步提升居住環境；先承認住宅有遠近、好壞之別，盡可能按計畫供應一定的數量，然後逐步改善其品質。面對高齡化問題，新加坡的住宅照顧也已擴大到老年人，社區關愛組屋（Community Care Apartments）政策為65歲以上的年長者提供結合住家和看護服務的住房模式，是專為長者設計無障礙的住宅，有24小時緊急服務及看護、送餐等額外服務，至少可讓申請人及配偶居住到95歲。這其實也是住宅政策的一部分。

台灣住宅政策長期以戶數目標作為績效指標，而非居住風險是否下降；不同政策工具各自累積數字，卻未形成完整的居住安全網。在期限與價格外，還有更複雜的構面，但需要一步步調整，方向對了，執行的方法與內容，與效率同樣重要。

住的問題，一向超越「住」的本身。一個街廓之外，環境與房價就有差異；有棲身之地，不足以符合所有人的需求；然而，若能按制度、依計畫，逐步將多元提供住宅的光譜填滿，不滿的聲音有機會愈來愈小。

