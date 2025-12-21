不想領國民年金？社保孤兒逾4成未繳費

根據政府資料開放平台數據，國民年金保險累計未繳率仍超過四成，官員感嘆說，這些未納入各類社會保險的年金孤兒，難道是退休後連國民年金不想領？ （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕不同於部分私校兼職教師怨嘆既無法參加「私校退撫」或提繳「新制勞退」，淪為「年金孤兒」，根據政府資料開放平台數據，二〇〇八年十月一日開辦的國民年金保險，每期寄出數百萬張繳費單，都僅有不到五成的繳費率，就算勞工保險局積極拓展多元繳費管道、通知繳款，累計未繳率仍超過四成，官員感嘆說，這些未納入各類社會保險的年金孤兒，難道是退休後連國民年金不想領？

國民年金繳費率低，主因在於是主動納保，將沒有參與軍保、公教保、勞保、農保等二十五歲以上未滿六十五歲國民全部納保，目前只要退出勞保等各項社會保險，就會自動納保；不少人在離職、失業遭勞保退保後，隨即收到國保繳費單，因此被戲稱為「失業懲罰金」。

根據國保基金過去提交立院報告，因國保被保險人多是未就業或短期失業，屬經濟弱勢，繳費能力偏低，因此對於欠費者，採取柔性收費政策而非強制徵收，更設計了「十年補繳機制」，被保險人若因無收入無法繳費，可等收入穩定、被催繳，甚至等到要請領給付前，一次補繳保費。

因超過十年的欠費將無法補繳、年資也無法累計，將影響日後國民年金給付，勞保局也會對欠費將達十年的被保險人催繳。

因繳費意願低，除影響給付請領權益，更對基金財務穩定有不利影響，衛福部提供補助、催繳及分期繳納措施，但繳費率提升效果有限。

負責執行收費、核發給付的勞動部勞保局，也持續擴增國民年金電子帳單的繳費方式，除了傳統轉帳代繳、金融機構網路繳費，各類行動支付也陸續納入，均可繳納國民年金帳單。

