鋼廠搶進「電力變現」 台鋼、中鋼布局表後儲能

〔記者林菁樺／台北報導〕儲能市場五花八門，「表前」市場因供過於求已經降溫，「表後」市場反成新寵兒，在台電工業電價連漲四次後，傳產抓住時機點，搭配批次時間電價，每度價差達到八元，加上參與多元需量方案，在「表後市場」做到「電力變現」；國內最大鋼廠中鋼與各製程都布局的台鋼集團均在廠內推動儲能設備。

台鋼集團旗下的聯光通最近宣布跨入儲能領域，聚焦在「表後」市場。這與過去在電力交易平台率先發展的「表前」儲能不同，所謂表前是指與台電電網系統串聯，可隨時接受調度並穩定國家電網，表後是指企業在園區工廠裝設等，以廠內自用為主。

搭配批次時間電價 尖離峰價差可達8元

表後儲能如何達到「電力變現」？聯光通總經理賴浩民解釋，收益來自台電「批次時間電價」與搭配台電需量方案回饋；台電的批次時間電價，尖峰時段有六小時，落在下午三點半到晚上九點半，只要在離峰時間存便宜的市電，並在尖峰時段放電自用，不會用到貴的市電，形成尖離峰價差高達八元。

聯光通去年十一月在集團的鋼廠慶欣欣廠內興建五．六MWh儲能，既可履行政府要求的用電大戶條款義務，全年電費估計省近八五〇萬元，約六年內可回收。看準這波表後儲能，台鋼旗下五座鋼廠都會在明年興建表後儲能，規模達到五十MWh。

中鋼於二〇二二年完成首套一．八MWh儲能，參與台電電力交易平台，去年完成二．二MWh、七MWh儲能系統則應用於負載轉移、削峰填谷等，三套儲能替中鋼一年降本約三二〇〇萬元。

