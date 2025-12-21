表前儲能退燒、表後儲能升溫 3政策助攻第2波儲能商機

儲能系統示意圖。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕二〇二五年被視為表後儲能市場元年，與目前已飽和且退燒的表前市場呈現天壤之別，專家認為，與用電大戶條款、電價方案與電芯補助三大政策恰好連續助攻有關，業界看好表後市場將持續掀起一波商機。

用電大戶、批次電價、電芯補助3政策

台灣第一波儲能商機是台電推動電力交易平台，表前儲能要與電網連接，可以取得輔助服務費，年交易規模達到百億元；但因dReg、E-dReg（動態調頻備轉）供過於求，容量費率出現零元價格，目前表前市場已飽和，整體報酬率下滑，成為轉向表後的推力。

表後儲能的拉力，「電價」被視為關鍵。業界曾建議時間電價價差要拉大，台電也一度討論要設計表後儲能專屬的時間電價，但近三年電價連續調漲四波，與批次電價方案上路結合，台電認為尖離峰價差誘因已足夠，未再推出新電價方案。

台電前年十一月推出一．七萬大戶適合的「批次時間電價」，最大特色就是尖離峰價差是史上最大，加上電價連調四波後，平均漲幅破四十％、工業漲幅逾七成，拉大批次電價的尖離峰價格，從上路時最大價差每度六、七元，增加到八元之多。

台電統計，批次時間電價上路二年，目前約有七百戶選用，以八十戶鋼鐵製造業最多、占比超過一成，用戶參與後於夏月夜尖峰時段的最大移轉量約二十萬瓩，達到當初設計目標。

「用電大戶條款」也是拉力之一。政府針對契約容量在五千瓩以上用戶，規定要設置契約容量十％的再生能源，有綠電設備、儲能、購買憑證或繳代金四管道可選擇；能源署去年統計，選擇儲能比例不到一％、明顯偏低，而近期確實有感受到蓋表後儲能設備意願提升。

第三拉力是能源署明年起鼓勵使用國產電池芯，每MWh補助五〇〇萬元，替業者打強心針。因「電池芯」可視為儲能設施的心臟，業者以每MWh成本一〇〇〇到一二〇〇萬元估算，補貼約占成本四成，降成本又避開紅色供應鏈，盼補助能準時上路。

