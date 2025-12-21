劍指輝達》中國摩爾線程推國產GPU 晶片明年量產

有中國版輝達之稱的摩爾線程，昨推出中國國產新一代繪圖處理器（GPU）「花港」，以降低對輝達硬體的依賴。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，有「中國版輝達」之稱的摩爾線程，在完成中國近年來最成功的一件首度公開募股（IPO）僅幾週後，昨推出新一代繪圖處理器（GPU），以降低人工智慧（AI）開發者對輝達硬體的依賴。

摩爾線程執行長張建中在北京舉行的年度二〇二五MUSA開發者大會上說，「這些產品將提升所有開發者夢寐以求的世界級運算速度與能力；我們希望它們能滿足中國更多開發者的需求，因此你們不再需要等待更先進的外國產品」。

自誇運算密度增5成

報導說，隨著中國政府竭力打造世界級半導體產業，中國晶片製造商成為關注焦點。中國投資人押注這批國家冠軍隊將挑戰輝達。張建中指出，名為「花港」的摩爾線程架構將提升運算密度五十％，能源效率十倍。

在輝達任職十四年，曾任輝達全球副總裁、中國區總經理的張建中，二〇二〇年成立該公司。他指出，基於新架構的華山與廬山GPU，旨在與輝達Hopper與Blackwell產品競爭。

張建中補充，這兩款晶片訂於明年量產，可支持連接超過十萬顆晶片的群集，用於資料中心的AI訓練。摩爾線程也宣布升級其MUSA邊緣運算平台，將其定位與輝達CUDA相當的平台。二〇二三年被美國列入中企黑名單的摩爾線程，也公布能連接數萬個AI晶片的伺服器。

摩爾線程本月初上市當天，股價漲逾四倍，幾天後其對手沐曦（MetaX）上市，股價飆近七倍，創辦人陳維良出身超微，因此該公司也有「中國超微」之稱。

