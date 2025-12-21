美眾議員提案 AI晶片比照軍售監管

美國總統川普放行輝達H200銷售中國的決定引起國會反對，參眾兩院目前都提出阻止H200銷往中國的法案。（法新社檔案照）

不滿川普放行輝達H200銷中

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，在川普政府準備批准輝達H200處理器出口到中國之際，美國共和黨眾議員十九日提出「人工智慧看守法案」（AI Overwatch Act），求AI晶片出售中國等敵對國家時，應比照軍售案須通過國會監督。

要求先進晶片賣敵對國家 須國會決議

這項由眾院外交委員會主席馬斯特提出的法案也要求，任何效能等同或高於輝達H20的處理器出口亦應受監管。

請繼續往下閱讀...

效能高於H20的處理器也納管

該法案將給予國會議員三十天的時間，透過聯合決議的方式阻止擬議的出口，並為所謂「可靠的」AI公司建立新機制，使其向美國盟友或中立國家出口晶片時，能取得許可豁免。

該法案已獲得眾議院中國特設委員會主席穆勒納爾以及惠曾佳、拉胡德等共和黨議員的支持。上週，穆勒納爾致函美國商務部長盧特尼克，要求對川普總統放行H200出口中國的決定進行說明。

眾院民主黨議員米克斯為首的一群民主黨議員，十八日也提出自己的AI晶片法案，直接封鎖先進AI晶片出售中國與其他有疑慮的國家，同時放寬美國公司海外興建資料中心的許可要求。

在輝達執行長黃仁勳遊說奏效，讓美國國會放棄通過旨在賦予美國客戶優先購買AI晶片權利的「保障國家人工智慧獲取與創新法案」（GAIN AI Act）後，一群跨黨派參議員提出「安全晶片法案」（SAFE CHIPS Act），企圖阻止中國取得美國AI晶片。儘管參眾兩院目前都提出阻止H200銷往中國的法案，但兩院並未形成統一戰線，在尋求法案通過上可能面臨挑戰。

川普放行H200銷售中國的決定引起國會部分共和黨人反對，「安全晶片法案」共同發起人之一的參議員麥考密表示，他對此感到憂心與不解，他表示，「我不明白這會如何減緩中國的進步，而且更有可能的是，這會加速他們的進展；中國正竭盡全力發展自己的獨立能力，而我認為，美國的立場應該是盡一切努力保持領先地位」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法