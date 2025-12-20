成屋買賣新制明年4月上路 太陽光電設備 需揭露

行政院消費者保護處提醒消費者，購屋前應逐條檢視契約條款是否符合規定外，也應注意「建物現況確認書」所揭露的各項內容，再行評估是否簽約；示意圖。（資料照）

〔記者黃宜靜／台北報導〕為強化賣方資訊揭露義務，保障消費者購屋權益，行政院核定內政部所提「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，應記載事項關於「建物現況確認書」修正草案，將於明年四月一日正式生效；行政院消費者保護處提醒消費者，購屋前應逐條檢視契約條款是否符合規定外，也要注意建物現況確認書所揭露的各項內容，再評估是否簽約。

加壓受水設備也要公開

消保處副處長陳星宏說明，此次修法明定賣方應揭露「用戶加壓受水設備」相關資訊，若建物所在地區不位於自來水事業供水區域時，賣方應揭露該建物是否有設置用戶加壓受水設備，如加壓設備、蓄（配）水池、操作室、受水管、開關及水栓等，以及管理維護責任。另外，賣方也應揭露建物「有無設置太陽光電發電設備」、「依法規設置或賣方自行設置」、「設置位置」及「由何人負責管理維護」等資訊。

請繼續往下閱讀...

陳星宏表示，為配合「建築物混凝土結構設計規範」等法規修正，此次修法也更新「混凝土中最大水溶性氯離子（造成海砂屋主因）含量檢測標準」的備註說明。

詳實勾選建物現況確認書

陳星宏呼籲業者，銷售成屋所使用的契約，應符合「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，並詳實勾選「建物現況確認書」各項內容。

若未依規定記載，依消費者保護法第五十六條之一規定，經主管機關限期改正而屆期不改正者，處新台幣三萬元以上、卅萬元以下罰鍰；再次令限期改正而屆期不改正者，處新台幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，且可按次處罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法