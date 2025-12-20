美中對抗加劇 中企「洗星籍」大增

新加坡因其國際化、中立性而備受中企青睞。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，為了降低美中地緣政治緊張風險，越來越多中國企業將總部設在新加坡。分析師指出，這股起於美國總統川普第一任期後期的「洗星籍」（Singapore washing）趨勢，近年來越演越烈，並擴及關鍵礦產、科技與生物科技等各種領域。

擴及關鍵礦產、科技、生技領域

協助企業在亞太九個地區遷移或擴張的InCorp集團執行長KG Tan說，「需求一直升高，很可能加速攀升」；儘管目前沒有官方數據顯示，究竟有多少中國公司將總部設在新加坡，但他說，中企的興趣「非常濃厚」，諮詢件數年增十五％至二十％。

請繼續往下閱讀...

報導說，中國中際旭創旗下光學產品製造商Terahop總部就設在新加坡；另從萬國數據服務公司（GDS）分拆成立的資料中心營運商DayOne、來自北京蝴蝶效應科技的人工智慧（AI）產品公司Manus AI，以及由AI驅動的化學合成公司ChemLex等，近期也將總部設在新加坡。不過，這些公司如Manus AI與Terahop，在官網上都沒有提及其中國背景。

報導說，對於希望避免美國關稅，並持續取得關鍵美國技術的中國企業而言，新加坡是極具吸引人的營運基地；華府對新加坡產品僅課徵十％關稅。

馬來西亞銀行（Maybank）中國經濟學家Eric Tay說，「新加坡品牌被全球信任，且因其國際化、中立性，以及讓中國企業及其員工易於調適的文化而備受推崇」；新加坡擁有二十八個自由貿易協議，對於希望在中國以外市場成長的企業而言是理想基地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法