賴總統：布局矽光子CPO 強化光電運算競爭力

總統賴清德昨日出席國科會在竹科園區舉辦的AI新十大建設-矽光子CPO-AI生態鏈座談會。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統賴清德昨出席國科會在竹科舉辦的「AI新十大建設-矽光子CPO-AI生態鏈」座談會，他提到，面對生成式AI（人工智慧）推動的全球科技變革，行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，二〇四〇年將培育五十萬名AI人才，政府部門人員也要學習各種AI技術運用，因應全球AI世代的來臨。

賴總統表示，隨著AI模型規模複雜度呈指數成長，未來真正決定競爭力的，不再是晶片運算速度，還要看運算過程資料能否以低能耗高速交換，以及運算架構能否持續擴張；矽光子與CPO是突破這項結構性瓶頸的核心關鍵技術。台灣長期在半導體與光電領域所累積的完整供應鏈，此時正可展現其戰略優勢，切入矽光子與CPO核心關鍵技術發展，在全球架構快速演進之際掌握核心關鍵技術。

國科會主委吳誠文說，全球運算架構已轉向強化整體系統效率，關鍵正是矽光子與CPO，而這涉及材料、製程、封裝、光電介面到系統架構等多層次技術，屬高度整合工程。台灣在光電材料、奈米製程、封裝測試與模組整合等面向累積實力，下個階段任務，就要讓這些能量系統化串接，形成研發網絡。

他強調，在資料中心、超級電腦與AI加速器快速部署的時代，傳統銅線連接技術已無法支撐高速資料傳輸需求，全球科技領導者大舉投入矽光子與CPO，希望透過「光傳輸、電運算」方式，提升頻寬並降低能耗，使大型AI模型持續擴張。

吳誠文表示，國科會未來十年將建置整合研發平台，完善封裝驗證環境，讓企業與學研單位在同一標準與基磐上協作，打造台灣自主、具擴展性的光電運算關鍵技術。

