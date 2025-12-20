日銀鴿派升息 日圓不升反貶

日銀升息後，日本10年期公債殖利率升破2%，創1999年來最高水準。日股昨日也收漲。（法新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕日本央行（日本銀行）一如市場預期宣布升息一碼，政策利率來到三十年新高，日本央行總裁植田和男表示，目前利率水準仍低，在維持寬鬆金融環境下，仍存在升息空間；相關談話未能提振市場信心，日圓進一步走弱，截至台北時間昨日下午五點，日圓兌美元貶破一五七關卡，成為昨日最弱亞幣。

日圓成最弱亞幣

外匯專家李其展在臉書發文指出，相較於上週聯準會（Fed）展現「鷹派降息」，日本央行此次屬「鴿派升息」。由於日本目前貨幣政策仍偏寬鬆，且通膨未來可望回落至目標區間，市場普遍認為日央下一次升息時間恐怕仍有一段距離，導致日圓短線承壓，接下來就看日圓在一五四至一五八區間何時結束。

匯銀主管分析，市場對日本央行升息早有預期，普遍認為升息步調不會過快；即便政策利率升至一％，在美國聯準會可能放緩降息、點陣圖暗示明年只會降息一次的情況下，利差仍對日圓不利，日圓要出現大幅升值的可能性不大。

台股回神 台幣小貶

台股昨日回神，大漲逾二百點，但新台幣兌美元匯率盤中仍下探至三十一．五六八元，最後收在三十一．五二六元、小貶一分，成交量萎縮至十三．六八五億美元，市場轉呈觀望。

韓元、新加坡幣小漲

根據央行統計，截至昨下午四點，美元指數反彈〇．二二％、日圓重貶〇．五二％、新台幣貶值〇．〇三％、韓元與新加坡幣皆小漲〇．〇九％。

新台幣本週重貶三．二四角或一．〇二％，週線終止連三紅。新台幣匯價這波貶勢快又急，主要是市場對於AI前景出現疑慮，在股市修正下，外資獲利了結並匯出資金所致，不過昨日外資賣超、匯出金額已有收斂，下週台幣能否止跌，還是要看外資臉色。

