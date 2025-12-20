日銀升息一碼 利率30年來最高

日銀總裁植田和男指出，只要情況許可，未來將進一步升息。（歐新社）

升至0.75％ 若經濟、物價持續改善 將進一步升息

日銀19日宣布升息至0.75%，為30年來最高水準。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本央行（日本銀行）昨宣布升息一碼（〇．二五個百分點）至〇．七五％，創一九九五年以來最高水準，並表示如果情況許可，未來將進一步升息。彭博報導，相關訊息顯示，日銀對於達到其十餘年來所追求的通膨穩定目標越來越有信心。

日銀對通膨穩定有信心

日銀聲明說，美國關稅政策對經濟的負面衝擊低於預期，實現經濟展望的可能性不斷升高，在明年春季的勞資談判中，加薪動能有望延續，因此決定將今年一月以來一直維持在〇．五％的基準利率上調一碼。

聲明也明確表示，當前實際利率處於「極低水準」，如果經濟和物價改善持續推進，「將繼續上調政策利率，調整貨幣寬鬆程度」。

市場密切關注日銀的升息步調，以及既不刺激也不抑制經濟的「中性利率」水準。日銀總裁植田和男說，「如果我們能更好掌握中性利率的水準，那就太好了，但這不容易」。他強調，目前的利率仍低於預估區間的下限；日銀之前估計中性利率在一％至二．五％之間。

前日銀理事門間一夫預測，日銀可能以每六個月的步伐持續升息，「也許二〇二六年升息兩次，二〇二七年升息一次至達到一．五％的水準為止」。

在日銀宣布升息後，日圓貶破一五六．八元兌一美元，顯示交易員對於未來升息路徑尋求更為明確的訊息；日經二二五收漲一％。

日本公債走高，基準的十年期公債值利率升破二％，創一九九九年最高水準，標誌著日本金融市場在正常化進程中的重要里程碑，目前該殖利率已高於中國十年期公債殖利率，但仍約為美債殖利率的一半。

彭博報導，日銀的決策凸顯隨著通膨逐漸滲透經濟，植田維持升息的決心，這與一九九〇年代初期資產泡沫破裂後，長達數十年的物價疲軟截然不同。

消費者物價指數年漲3％

十九日數據顯示，日本十一月消費者物價指數（CPI）年漲三％，連續四十四個月超過日銀的二％通膨目標。

儘管支持貨幣寬鬆政策的高市早苗十月就任首相，引發對植田維持正常化政策的疑慮，但通膨壓力與日圓疲軟帶來的政治壓力，確保政府不會阻止該決策的進程。

