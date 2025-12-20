財經青紅燈》金融裁罰高低之間

金管會統計，今年前11個月金融罰鍰金額，創下2016年以來的「次低紀錄」。（資料照，記者王孟倫攝）

根據金管會統計，今年前11個月金融罰鍰金額，創下2016年以來的「次低紀錄」。外界有質疑，會不會是監理機關不夠強硬、把關不嚴謹，導致罰單金額才會變少；但實際上，金融裁罰是依照個案缺失情節，由主管機關依法審酌開罰，必須「有憑有據」，要讓被裁罰的業者「心服口服」，畢竟又不是菜市場買菜可以喊價，且「裁罰只是手段，而不是目的」。

今年即將結束，業界也關注金融三業的裁罰金額變化。2025年截至11月底為止，金管會對金融三業（銀行、保險、證券期貨）及上市櫃公司的裁罰金額，累計為1億7148萬元；雖然今年還沒有結束，但只要沒有出現重大變化，今年裁罰金額已確定超越去年的「最低」，也就是2016年來的「次低」。

請繼續往下閱讀...

裁罰金額無論是「新低」或「次低」，都代表近年來罰單處於低水位狀態。行政裁罰案會有「時間上的落差」，這也會導致在計算上的誤解，因為「案件發生時間」並不等同於「金管會開罰時間」。舉例來說，一個案子從爆發到開罰，通常會相隔6個月以上，甚至相隔到一、兩年都有，像是過去銀行理專A錢挪用，等到案情釐清，都需要等上一大段時間，簡單來說，去年裁罰的案件，不代表都是去年發生的事情。

而要強調的是，儘管金融業今年裁罰創次低，但這不代表主管機關的監督管理就可有放鬆的空間，反而該加強嚴格監管、該緊盯的都必須持續，以確保金融市場的健全與穩定。（王孟倫）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法