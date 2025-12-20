飆股幕後》低軌衛星「量產元年」 昇達科近月大漲45%

昇達科11月每股稅後盈餘（EPS）1.3元，單月EPS直逼第3季的1.33元。（取自官網）

記者王憶紅／特稿

通訊衛星元件廠昇達科（3491）近期受惠太空AI資料中心話題夯，股價強勢，本週一度站上639元，過去一個月來大漲200元，最大漲幅達45.5%，昨日以624元作收，由於列入處置股票，昨成交張數僅736張。

昇達科握有全球兩大低軌衛星營運商客戶，其中美系客戶在內部自製轉向外包後，推升昇達科訂單需求，另一美系客戶也視昇達科為重要策略供應商，在今年啟動衛星大量發射下，也推動昇達科訂單持續高成長。

請繼續往下閱讀...

昇達科今年全年低軌衛星出貨將達14億元，年增40%，也讓昇達科喊出，今年是低軌衛星「量產元年」。而昇達科目前低軌衛星在手訂單超過10億元，明年出貨強度持續。

除兩大低軌衛星客戶外，昇達科也看好中小型低軌衛星營運商的發展潛力。昇達科指出，中小型低軌衛星營運商積極部署發射，以滿足多元應用如空間感知、物聯網等需求，潛在商機不可小覷，目前已與4家業者進行開發試產中，未來若與8~10家合作，等同一家大公司，加上已有國際新創公司推動主權衛星，未來低軌衛星市場深具潛力。

昇達科認為，低軌衛星壽命約5年，未來替換需求將帶來持續訂單，且包括太空太陽能、太空資料中心與太空AI運算中心等新興應用，也有助公司下波成長動能。目前低軌衛星占昇達科營收比重約80%。

除低軌衛星產品外，昇達科今年受單一客戶與市場影響，行動回傳產品線表現略有衰退，射頻天線產品線則維持去年的水準，預期明年單一客戶、市場問題改善後，兩大產品線將重回穩定成長軌道。

昇達科11月每股稅後盈餘（EPS）1.3元，單月EPS直逼第3季的1.33元，累計前3季EPS達4.6元，為歷史同期次高。過去一個月，外資大買昇達科逾4500張，是推升昇達科股價的主要推手。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法