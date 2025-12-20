飆股幕後》低位階PCB族群補漲 鉅橡1個半月漲72%

鉅橡為多家ABF載板廠重要供應商，股價從11月初開始發動，短短一個半月，波段最大漲幅高達72%，昨收43.25元，創下11年半來新高價。（取自官網）

專業絕緣材料廠鉅橡（8074）核心產品酚醛墊板為載板與PCB鑽孔製程的關鍵耗材，為多家ABF載板廠鑽孔用板的唯一供應商，今年PCB族群表現火熱，市場開始尋找低位階個股，鉅橡為多家ABF載板廠重要供應商，股價從11月初開始發動，短短一個半月，波段最大漲幅高達72%，昨收43.25元，創下11年半來新高價。

鉅橡旗下主力產品包括PCB相關墊板以及建材所需的美耐板，受惠AI伺服器拉貨強勁，今年高階板材出貨比重不斷上升，去年高階板材占營收比重約8%，今年提升至逾12%，公司預估明年可提高至16%，由於PCB客戶對明年景氣看旺，啟動拉貨潮，有望帶動鉅橡營運攀高。

鉅橡指出，公司專注於AI領域所需的高階CCL（銅箔基板）裁切保護材及高階墊板產品，在PCB製程材料領域市占率穩固，產品性能、配置及即時服務方面具備獨家供應優勢。而核心產品酚醛墊板為載板與PCB鑽孔製程的關鍵耗材，具備高平整度、耐溫性與尺寸安定性等技術門檻，隨著AI應用與高效能運算（HPC）需求快速擴張，對ABF、BT等高階載板需求持續成長，加上AI大廠啟動新一波備貨潮，帶動客戶端拉貨力道增強，樂觀看待明年營運。

鉅橡前三季營收9.87億元、營業利益8688萬元，年增率分別為4.12%、4.6%，因新台幣匯率波動影響業外收益，前三季稅後淨利為6563萬元，年減10.57%，每股稅後盈餘（EPS）0.81元。

本週台股大幅回檔，鉅橡股價卻逆勢攀高，法人表示，鉅橡短線股價已漲多，不宜追高，挾著ABF載板明年有望復甦的題材，且PCB族群明年仍是市場資金追逐焦點，未來股價不排除仍有表現空間。

本波鉅橡股價上漲，法人著墨不多，但融資增加逾3300張，增幅達80%，是推升股價的主要動力。

