盤勢分析》嚴控持股水位 不宜追價

台股加權指數盤中一度上漲逾400點，但上檔賣壓出籠，加上尾盤因富時指數季度調整，台積電最後一盤被摜至平盤，加權指數終場上漲227.82點，收在2萬7696.35點，成功收復月線。（中央社資料照）

美光因財報與財測亮眼，股價大漲10.12%，成為美國科技股的救世主，費城半導體指數上漲2.51%，使得陷入季線保衛戰的台股終於得到喘息空間，昨日由台積電（2330）率領記憶體、PCB族群攻擊，電子權值股鴻海（2317）、台達電（2308）助攻，BBU、散熱、矽光子相關股價強勢反彈，金融、傳產族群表現亦不俗，加權指數盤中一度上漲逾400點，盤中日本央行升息1碼符合預期，亞股表現平靜，但台股上檔賣壓出籠，加上尾盤因富時指數季度調整，台積電最後一盤被摜至平盤，加權指數終場上漲227.82點，收在2萬7696.35點，成功收復月線，成交量約5610億元，週線下跌501.67點，終止連3紅。

啟發投顧副總容逸燊分析，日本央行如預期升息1碼，本週股市已先行回跌，國際股市未再有大幅反應，未來2~3個交易日將是科技股止穩關鍵，台積電股價昨仍開高走低，2萬7500點附近成為短線重要支撐。記憶體族群等待下週南亞科（2408）出關，觀察入列0050成分股後買盤能否推升，但美光財報後暫無較大利多，仍建議區間操作；矽光子相關個股接連處置後已修正過熱指標，下半月應可逐漸止穩。

元大投顧指出，在台股未站回各短均線以及融資未能有效減肥前，需嚴控持股水位，不宜採取追價策略，避開融資籌碼浮額偏高的個股，利用震盪時尋找低基期且趨勢正向的標的，等待法人買盤轉強時，留意布局時機。

三大法人昨合計買超約118.4億元，其中外資賣超1.9億元、投信買超44.9億元、自營商買超75.3億元；外資台指期淨空單昨減少4303口，累積外資台指期淨空單約2.44萬口。（記者卓怡君）

