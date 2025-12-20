運價連2漲 僅歐洲線下跌

運價指數連2漲，四大航線中，僅遠東到歐洲線下跌，其餘都上漲。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連2漲，最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）上漲46.46點至1552.92點，週漲幅3.08%，四大航線中，僅遠東到歐洲線下跌，其餘都上漲，而遠東到美西線漲幅逾11%最高。

市場人士指出，跨太平洋航線（Trans-Pacific,TP）進入12月下旬後，市場成本與實際價格水準略為下修，但屬於溫和修正。歐洲航線雖已進入季節性淡季，但年底價格表現相對穩定，不排除與航商對年底市場的整體安排有關。目前各主要航線價格仍處於整理階段，後續仍需觀察船公司放艙節奏，以及年底與年初實際出貨動能變化。

最新SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）1533美元，週跌幅0.32%；遠東到地中海每TEU為2833美元，週漲幅3.5%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）1992美元，上漲212美元，週漲幅11.91%；遠東到美東每FEU為2846美元，上漲194美元，週漲幅7.31%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU運價較前一週下跌14美元，為542美元，週跌幅2.51%。

