鴻華7.8億收購納智捷 明年推新車款新品牌

裕隆汽車和鴻華先進雙方董事會昨天決議通過，鴻華先進將以7.876億元收購LUXGEN 100%股權。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆汽車（2201）和鴻華先進（2258）雙方董事會昨天決議通過，鴻華先進將以7.876億元收購納智捷汽車（LUXGEN）100%股權，納智捷全台經銷據點在完成交割後，將更換為鴻華先進的品牌識別標誌。本交易案後續尚須依法向公平交易委員會申報，並經其審查通過後始得完成，最快明年第一季完成交割。

LUXGEN n⁷為最後一款

鴻華先進總經理陳清亞表示，鴻華先進收購納智捷100%股權，包含納智捷母公司資產及旗下5間銷售公司、銷售據點、公司人員等，並主導經營，在台灣建構從產品、銷售至服務的電動車全價值鏈體驗。

LUXGEN n⁷電動車將是最後一款掛上LUXGEN品牌的車款，接下來沒有再推出LUXGEN車型的計畫，新推出的車款會掛上鴻華先進的品牌，首發車款為Foxtron Bria電動休旅車，Foxtron Bria也預計明年中出海，拓展至外銷市場。

裕隆處分利益近2千萬元

裕隆發言人卓哲宇表示，目前納智捷成車庫存仍有700~800輛，將持續販售；納智捷現有車主的售後服務、零件供應及保固等權益，均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供。

納智捷汽車去年受惠於LUXGEN n⁷電動車上市挹注，年營收達104.15億元，稅後淨利4738.8萬元，每股稅後盈餘0.51元；但前3季虧損2.53億元。

鴻華先進今年前11月累計營收39.54億元，年減51.8%；前3季稅後虧損22.53億元，每股虧損1.29元。

陳清亞表示，鴻華先進原以開放平台與技術整合為核心，為母公司鴻海CDMS（委託設計與製造服務）商業模式的重要延伸，此次收購納智捷汽車股權，就是延伸產品的垂直整合範圍至品牌與銷售，運用其既有通路與服務體系，提升消費者從前端產品到後端服務的全盤體驗。

卓哲宇指出，納智捷汽車股權全數移轉鴻華先進後，有助於加速新車型的導入與市場應對，提升長期發展及獲利能力，同時將優化裕隆的營運效能，共創雙贏發展契機。本次裕隆處分利益近2千萬元。

