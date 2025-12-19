2025全方位躍升 凱基人壽 展現穩健創新力

凱基人壽總經理郭瑜玲（前排中）率領三位執行副總等高階主管，締造多項台灣及業界「唯一」肯定！更獨家承作花蓮志工保險，獲國家級雙肯定，以行動實踐金融大回饋。（凱基人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕2025年凱基人壽以扎實的治理架構與清晰的永續藍圖，繳出專業、創新與社會價值兼具的亮麗成績單。凱基人壽實踐「We Share We Link」精神，串聯經營管理、社會回饋、永續金融及人才培育，落實金融大回饋，展現壽險業在新時代所需的穩健底蘊與前瞻視野，更在多項國內外重要評選中脫穎而出，為金融業注入正向能量。

凱基人壽以穩健經營與風險管理為基礎，在國內重要評鑑中屢獲肯定。包括惠譽信評授予「國際保險公司財務實力評等為A（強勁）級」及「國內保險公司財務實力評等AA+（twn）」等穩定展望評價，顯示財務結構穩健、經營成效卓越；而高標準落實誠信及永續理念，也成為台灣唯一獲得「亞洲永續報告獎」最佳公司治理金獎的企業；以制度化防災思維打造零中斷營運實力，榮獲「IT Awards營運持續管理卓越獎」肯定，展現韌性領航的影響力正持續擴大。

凱基人壽長期實踐永續金融，是國內首家承諾於2045年達成「全資產組合淨零碳排」的保險公司，同步設定2040年營運淨零目標。今年於「TCSA台灣企業永續獎」斬獲5項大獎，更是壽險業唯一獲得「國家企業環保獎」業者，展現永續藍圖執行力。

展望2026年，凱基人壽持續以穩健為根，信賴為心，永續為向，創新為翼，打造與時俱進的保險體驗，成為守護夢想前行的力量。「用心分享」代表對保戶真摯的承諾，讓保險成為真誠守護與熱情相伴的力量；「連結夢想」以創新實踐願景，讓夢想不再遙遠，而是能攜手實現的未來藍圖。

